108 năm sinh toàn con trai, cả họ vỡ òa khi sắp đón bé gái

Sáng 7/9 vừa qua, Michael Sherman Jr., một lính cứu hỏa ở hạt Montgomery, tan ca và trở về nhà như mọi ngày. Nhưng một bất ngờ lớn đang chờ anh ở phía trước.

Anh Michael Jr. vỡ òa khi được vợ thông báo sắp có con gái. Ảnh: CNN

"Trước khi bước vào nhà, tôi đã bị bịt mắt lại. Tiến dần vào bên trong, cậu con trai nhỏ 5 tuổi của tôi cầm một chiếc bánh có gắn ruy băng màu hồng và vợ tôi cầm một đôi giày cùng màu, thông báo rằng chúng tôi sẽ có một bé gái. Thật tuyệt vời", Michael Jr.hạnh phúc kể lại.