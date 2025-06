100 xe tải tự hành tiết kiệm 5,6 triệu USD lương tài xế ngành than

Song, các nhà quản lý cho biết mỏ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt tại xế do tính chất công việc độc hại và không nhiều người trẻ hứng thú với nghề này.

Yimin là một trong 5 mỏ than lộ thiên lớn nhất Trung Quốc. Vào mùa cao điểm, trước đây cần khoảng 300 xe tải và khoảng 1.200 tài xế làm việc theo ca suốt ngày đêm để vận chuyển than đến các địa điểm chế biến và đất, cát, đá đến bãi đổ thải.

Ngành than Trung Quốc đang trải qua quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ, với mỏ Yimin dẫn đầu trong việc phát triển “mỏ than thông minh”.

Trung Quốc đẩy mạnh “mỏ than thông minh”

Hành trình chuyển đổi sốc tại mỏ Yimin bắt nguồn từ hướng dẫn năm 2020 của các cơ quan chức năng nhằm xây dựng các mỏ thông minh và xác định xe tự hành là mục tiêu chiến lược. Đến năm 2026, ít nhất 60% sản lượng than được kỳ vọng đến từ “sản xuất thông minh”, đồng thời 30% công việc nặng nhọc hoặc nguy hiểm sẽ được thay thế bằng thiết bị tự động hoặc robot.

Tháng 5 vừa qua, mỏ Yimin triển khai 100 xe tải tự lái đầu tiên mang tên Huaneng Ruichi, với kế hoạch đưa vào hoạt động 300 xe trong ba năm tới để tiến đến vận chuyển tự động hoàn toàn. Dự án có sự hợp tác của Huawei Technologies, Xuzhou Construction Machinery Group, State Grid và Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh.

Từ số 0, nền tảng chuyển đổi số cảng biển Việt Nam chiếm lĩnh 70% thị trườngKhởi đầu từ số 0 tròn trĩnh, sau 11 năm hoạt động, giải pháp chuyển đổi số cảng biển Make in Vietnam của công ty CEH đã được khoảng 70% cảng biển trong nước sử dụng.

Thay vì cần 1.000 nhân công, giờ đây chỉ 24 người, chia thành bốn đội, là đủ để vận hành 100 xe từ phòng điều khiển từ xa. Nhân viên theo dõi và kiểm soát xe qua video trực tiếp và thông tin giao thông thời gian thực hiển thị trên nhiều màn hình.

Nhà phân tích Wen Shang từ công ty tư vấn LeadLeo nhận định sự chuyển đổi nhanh chóng của Yimin đến từ các chính sách công nghiệp hỗ trợ, không chỉ tập trung vào công nghệ cụ thể mà còn cung cấp lộ trình và hỗ trợ rõ ràng để đạt mục tiêu của Bắc Kinh.

Các xe Ruichi lập kỷ lục thế giới về tải trọng, tốc độ di chuyển và khả năng chịu lạnh, hoạt động hiệu quả ở nhiệt độ dưới -20 độ C vào mùa đông và -40 độ C trong điều kiện khắc nghiệt, theo Huaneng. Tất cả công nghệ và linh kiện đều do Trung Quốc tự sản xuất, tích hợp 5G, lidar, cảm biến, lập bản đồ thời gian thực, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI).