100 năm Hoa hậu Mỹ Miss America: Liệu có đi thêm được 100 năm nữa?

Your browser does not support the audio element.

Cuộc thi Hoa hậu Mỹ đầu tiên được tổ chức vào ngày 8/9/1921. Trong ảnh, các thí sinh tham gia cuộc thi đầu tiên ấy đang xếp hàng để xuất hiện trước ban giám khảo (Ảnh: USA Today).

Cuộc thi Hoa hậu Mỹ Miss America đã đi tới năm tổ chức thứ 100, một câu hỏi đặt ra là liệu cuộc thi này có còn thực sự duy trì được tầm ảnh hưởng và có còn mối liên hệ chặt chẽ với đời sống đại chúng tại Mỹ nữa hay không.

Cuộc thi Miss America bắt đầu từ một cuộc thi nhan sắc được tổ chức tại thành phố Atlantic hồi năm 1921. Trước đó một năm, phụ nữ Mỹ vừa có quyền đi bầu cử. Vì vậy, cuộc thi này được tổ chức như một sự kiện có tính cộng hưởng trong làn sóng nữ quyền đang xuất hiện mạnh mẽ trong văn hóa đại chúng Mỹ thời bấy giờ.

Dù vậy, mức độ hào hứng của thí sinh tham gia cũng như số lượng người theo dõi cuộc thi đã dần sụt giảm kể từ thời kỳ hoàng kim của cuộc thi này hồi thập niên 1960.

Vào đêm thứ 5 tuần này theo giờ Mỹ, tân Hoa hậu Mỹ Miss America sẽ được xướng tên, nhưng khán giả sẽ chỉ có thể theo dõi qua kênh trực tuyến của đài NBC, chương trình sẽ không còn chiếu trên khung giờ vàng của sóng truyền hình nữa.

Dù có những băn khoăn, nhưng ban tổ chức của cuộc thi vẫn tin rằng cuộc thi này rồi sẽ đổi thay qua thời gian và sẽ luôn đồng hành cùng phái đẹp. Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Mỹ Miss America cũng nhấn mạnh rằng họ là đơn vị trao đi rất nhiều suất học bổng hỗ trợ cho việc học tập của các nữ giới tham gia cuộc thi.