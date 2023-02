10 ý tưởng diện đồ công sở siêu trẻ trung từ mỹ nhân Việt

Thi thoảng, phá cách một chút cũng giúp thời trang công sở của bạn thêm thú vị. Và thay vì chọn quần âu, bạn hãy thử diện quần jeans xắn gấu, rồi kết hợp với áo sơ mi họa tiết như gợi ý của Ngô Thanh Vân. Set đồ này trẻ trung, phóng khoáng mà vẫn có nét thanh lịch. Đôi giày mule rất phù hợp với set đồ, đồng thời giúp tôn dáng hiệu quả.

Áo sơ mi màu xanh than kết hợp ăn ý với quần màu be, giúp người mặc có được vẻ ngoài thanh lịch, tinh tế. Áo sơ mi màu xanh than không chỉ sang xịn mịn, item này còn tôn da sáng hồng.

Theo Phụ nữ Việt Nam