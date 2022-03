10 trang web giúp luyện ngữ pháp tiếng Anh hoàn toàn miễn phí

Diffen tuy không phải là một công cụ kiểm tra ngữ pháp cụ thể như Grammarly, nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một số trợ giúp để chọn giữa hai từ, nó hoạt động tốt hơn so với hầu hết các công cụ ngôn ngữ nào khác.

Merriam-Webster là một trang web từ điển trực tuyến mà bạn có thể sử dụng để cải thiện khả năng viết tiếng Anh của mình. Mặc dù trọng tâm chính của Merriam-Webster là từ điển và từ đồng nghĩa, nhưng nó vẫn có rất nhiều tài nguyên khác để bạn tham khảo.

Merriam-Webster có sẵn các ứng dụng cho iOS và Android, podcast dựa trên nguồn gốc của một số từ và cụm từ nhất định của ngôn ngữ tiếng Anh hiện đại cùng với một loạt video để giúp bạn chọn từ chính xác và tránh lỗi chính tả.

Ngoài ra còn có một phần viết riêng được gọi là Commonly Confused tập trung vào việc sử dụng từ tiếng Anh chính xác. Ở đó, bạn có thể tìm hiểu sự khác biệt trong việc sử dụng các cặp từ như Further & Farther, Then & Than và nhiều hơn nữa.

WikiDiff có giao diện tối giản nên chỉ bao gồm các chức năng cần thiết. Trang web này cho phép bạn so sánh hai từ bất kỳ để biết được sự khác biệt giữa chúng. Chỉ cần mở trang web và đặt hai từ vào các hộp văn bản tương ứng để nhận kết quả so sánh. Trên WikiDiff, bạn sẽ tìm thấy nghĩa của từ, ghi chú cách sử dụng, các thuật ngữ liên quan và hơn thế nữa.

WikiDiff là miễn phí cho cả Mac, Windows hoặc điện thoại thông minh thông qua trình duyệt.

Grammar Monster là một trong những trang web kiểm tra ngữ pháp tốt nhất để giúp bạn giữ cho bài viết của mình không mắc lỗi. Nếu bạn đã thử một số trợ lý viết trực tuyến khác, khi sử dụng Grammar Monster, chắc chắn bạn sẽ hài lòng.

Công cụ miễn phí này có các bài học ngữ pháp và bài tập tương tác để giúp bạn ghi nhớ các quy tắc ngữ pháp và tránh mắc lỗi ngữ pháp trong tương lai. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy giải thích ngắn gọn về sự khác biệt giữa các từ, ví dụ về cách sử dụng đúng, đoạn video tóm tắt và trò chơi tương tác để kiểm tra kiến ​​thức của bạn.