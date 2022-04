10 trang web dạy cho trẻ em kỹ năng tài chính

Biz Kids là bộ phim truyền hình hài hước pha trộn giữa hài kịch, nhạc kịch và người nổi tiếng để dạy trẻ em về kinh tế. Trang web cung cấp vô số tài nguyên video và văn bản, giúp trẻ có thể in ra một kế hoạch kinh doanh và thỏa sức sáng tạo.

Sense and Dollars đã không thay đổi trong nhiều năm, nhưng nó vẫn cung cấp lời khuyên hợp lý, thú vị và đầy màu sắc.

Con 'Em If You Can là một trò chơi chiến lược tương tác với hình ảnh đẹp mắt, lấy bối cảnh hư cấu là Shady Acres, tập trung vào việc giúp trẻ em hiểu gian lận là gì và cách xác định điều đó.

Ngoài ra còn có các video và câu đố để thưởng thức sau khi trò chơi kết thúc. Con 'Em If You Can có sẵn từ trình duyệt hoặc thông qua ứng dụng di động Android và iOS.

MoneySense là chương trình giáo dục tài chính dành cho trẻ em từ 5 đến 18 tuổi. Trang web chia thành các nhóm tuổi, với phong cách trực quan phù hợp - chẳng hạn như các nhân vật hoạt hình dành cho thanh thiếu niên, bao gồm các trò chơi, bài học và hoạt động.

Ngoài ra còn có một phần dành riêng cho các bậc cha mẹ, tư vấn để bạn biết nên cho trẻ bao nhiêu tiền tiêu vặt, thiết lập tài khoản tiết kiệm, v.v...

Mục đích của Values, Money, and Me là dạy trẻ về những gì tiền có thể và không thể mua được. Nó thực hiện điều này thông qua các quyển truyện tương tác, bao gồm các nhân vật được đặt trong các tình huống khó xử về tình cảm và đạo đức liên quan đến tiền bạc cũng như các cách giải quyết vấn đề được nêu.

Tất cả các câu chuyện đều lấy bối cảnh hư cấu là Pride Place, với các nhân vật từ mọi tầng lớp xã hội và con bạn nhất định sẽ thích khám phá những câu chuyện của họ.

Dạy trẻ con mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc sẽ không bao giờ là thừa và sớm hay muộn. Hãy bắt đầu một cách khoa học, có tính giáo dục cao và phù hợp với những trang web đã trình bày, chắc chắn bạn sẽ hài lòng về với những kết quả tốt đẹp có được.