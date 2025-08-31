10 trải nghiệm thú vị nên làm ở Tokyo

Xem đấu sumo, đi chùa xin bùa hộ mệnh, đi dạo trong hẻm hẹp quanh co... là những trải nghiệm thú vị khi đến thủ đô Tokyo, Nhật Bản.
Ăn tối omakase là kiểu ăn đặt trọn niềm tin vào sự khéo léo của đầu bếp với những món ăn tươi ngon phục vụ theo mùa. Ngồi tại quầy sushi nhỏ, bạn sẽ thấy đầu bếp chế biến tỉ mỉ, kỹ lưỡng và từng món ăn trình bày giống như tác phẩm nghệ thuật - Ảnh: Thomas Marban/Bapt
Đi trong hẻm quanh co của Golden Gai ở Shinjuku - một khu thương mại, giải trí sầm uất của Tokyo. 6 con hẻm chật chội với những quán bar chơi nhạc jazz, đèn mờ ảo, ghế nhỏ xíu chỉ đủ chỗ cho 5 người. Không gian mang đậm chất điện ảnh, siêu thực và hoài niệm một cách kỳ lạ - Ảnh: Trey Ratcliff/Flickr
Đến ngôi chùa nhỏ Kaneiji, vắng khách xin bùa hộ mệnh omamori. Lá bùa có lời chúc phúc được viết trên giấy hoặc gỗ và đựng trong túi nhỏ bằng vải gấm. Omamori được cho là xua đuổi tà ma, mang lại may mắn cho người sở hữu - Ảnh: Kakidai
Tắm trong onsen - suối nước khoáng tự nhiên được làm nóng bởi địa nhiệt. Ngồi trong làn nước nghi ngút khói, ngắm cảnh thiên nhiên bình yên bạn sẽ vô cùng thư giản. Tắm onsen còn là phương pháp trị liệu, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp - Trong ảnh: Suối nước nóng Kusatsu. Ảnh: anjili -ayer
Ở nhà trọ truyền thống (ryokan) của Nhật Bản. Ryokan là nơi có những căn phòng trải chiếu tatami trên sàn tatami, cửa trượt shoji và bồn tắm là onsen chung - Ảnh: Deborah Austin
Nếm rượu mạnh, sake và shochu tại Trung tâm thông tin về sake và shochu Nhật Bản. Đến đây bạn được nếm thử các loại rượu từ khắp Nhật Bản - Ảnh: japansake
Xem đấu sumo ở sân vận động Ryōgoku Kokugikan. Các trận đấu chỉ kéo dài vài giây đến dưới 1 phút, nhưng những nghi lễ trước khi vào trận mới thật ngoạn mục. Nghi thức ném muối (thanh tẩy võ đài), dậm chân (xua đuổi tà ma), 2 lực sĩ ngồi xổm, tất cả được thực hiện chậm rãi và rất tỉ mỉ - Ảnh: Ben/Flickr
Thưởng thức sushi đứng ở khắp các ga tàu Tokyo. Một quầy sushi không có chỗ ngồi, chỉ có người ăn và đầu bếp phục vụ sushi ngay tại chỗ. Không cần xem thực đơn, chỉ cần chỉ tay, ngắm nhìn những lát cá được cắt lát trước mắt và thưởng thức chúng - Ảnh: Wally Gobetz/Flickr
Dạo quanh Yanaka Ginza đậm phong cách hoài cổ. Đây là khu phố nhỏ hẹp có những ngôi nhà gỗ cũ kỹ và tỏa hương trầm thoang thoảng. Hãy tìm những hiệu sách cũ ẩn sau tấm rèm, ghé qua những cửa hàng nhỏ xinh bán đồ ăn nhẹ, bánh kẹo và đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống của Nhật Bản - Ảnh: Micheal Vito/Flickr
Đi chợ Tsukiji tràn ngập đồ ăn. Hãy đến vào sáng sớm để ăn hải sản tươi ngon, sò điệp nướng, hàu opaline có vị mặn đậm đà, ăn trứng tráng cuộn nóng hổi, nếm thử dưa chua hoặc thưởng thức bữa sáng sushi đứng - Ảnh: tsukijicity/instagram
Đến Tokyo bạn nên làm quen với hệ thống đường sắt phức tạp và đúng giờ để có chuyến đi thú vị; xếp hàng ngay ngắn, nói nhỏ và để điện thoại im lặng khi đi phương tiện giao thông công cộng. Tiền mặt có thể thay cho thẻ tín dụng và bạn nên học một vài cụm từ tiếng Nhật cơ bản.