10 trải nghiệm thú vị nên làm ở Tokyo

Đến Tokyo bạn nên làm quen với hệ thống đường sắt phức tạp và đúng giờ để có chuyến đi thú vị; xếp hàng ngay ngắn, nói nhỏ và để điện thoại im lặng khi đi phương tiện giao thông công cộng. Tiền mặt có thể thay cho thẻ tín dụng và bạn nên học một vài cụm từ tiếng Nhật cơ bản.