10 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 thấp nhất cả nước

Sáng 5/11, theo số liệu từ Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, cả nước tiêm được hơn 86,4 triệu mũi, riêng ngày hôm qua là hơn 1,4 triệu mũi.



Theo Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, 10 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 thấp nhất (số mũi tiêm/Số vắc xin phân bổ theo quyết định) gồm:



Trà Vinh: 63,04%, với hơn 587 nghìn mũi/932 nghìn mũi tiêm.



An Giang: 64,39% với hơn 1,46 triệu mũi/2,72 triệu mũi tiêm.



Kiên Giang: 65.79% với trên 1,47 triệu mũi/2,24 triệu mũi tiêm.



Bình Phước: 66,42% với trên 690 nghìn/1,03 triệu mũi tiêm.



Vĩnh Long: 66,63% trên 935 nghìn mũi/1,4 triệu mũi tiêm.



Đồng Tháp: 66,83% trên 1,04 triệu mũi/1,56 triệu mũi tiêm.



Hậu Giang: 66,87% với 520 nghìn mũi/777 nghìn mũi tiêm.



Hải Phòng: 67,08% với 1,29 triệu mũi/1,9 triệu triệu mũi tiêm.



Cần Thơ: 69,73% với hơn 1,15 triệu mũi/1,65 triệu mũi tiêm.



Nghệ An: 71,67% với hơn 1,2 triệu mũi tiêm/1,7 triệu mũi tiêm.

Dữ liệu tiêm theo ngày từ 6/10 đến 4/11.

10 địa phương có tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cao nhất (tính theo số mũi tiêm/ số vắc xin phân bổ theo quyết định) là Thái Bình, Hải Dương, Sơn La, Bắc Ninh, Kom Tum, Bắc Giang, Yên Bái, Khánh Hòa, Phú Thọ và Long An.



Có 5 tỉnh, thành được phân bố số lượng vắc xin cao nhất cả nước là: TP.HCM hơn 15 triệu liều, Hà Nội hơn 10 triệu liều, Bình Dương hơn 5 triệu liều, Đồng Nai hơn 4,5 triệu liều và An Giang hơn 2,2 triệu liều.



Tại Hội nghị trực tuyến từ Hà Nội cùng với 19 tỉnh, thành phố phía Nam về kiểm điểm tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mới được tổ chức gần đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu, các tỉnh, thành phố phải cập nhật số lượng tiêm vắc xin liên tục.



Ông Đỗ Xuân Tuyên cho rằng, vấn đề tiêm chủng vắc xin và phủ vắc xin rất được Thủ tướng Chính phủ quan tâm, bởi vắc xin liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.



Do đó, đề nghị các tỉnh, thành phố cập nhật thông tin tiêm chủng mũi 1, mũi 2, số lượng vắc xin từng loại, độ phủ vắc xin, số lượng vắc xin do Bộ Y tế cấp, doanh nghiệp hỗ trợ (nếu có) lên hệ thống Bộ Y tế. Đồng thời, các địa phương phải báo cáo cụ thể việc thừa, thiếu vắc xin để Bộ Y tế phân bổ cho các tỉnh, thành phố.



Bên cạnh đó, việc tiêm chủng vắc xin cho người dân là hoàn toàn miễn phí, các tỉnh, thành phố không thu bất cứ loại phí nào đối với việc tiêm chủng vắc xin; cập nhật mũi tiêm vắc xin lên hệ thống liên tục khi tiến hành tiêm chủng, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển…



Hiện tại, các tỉnh miền Tây (như Cà Mau, Sóc Trăng…) đang tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ 12-17 tuổi. Loại vắc xin tiêm chủng đợt này đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi nói trên là vắc xin Pfizer.