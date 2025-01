10 thị trường ô tô lớn nhất thế giới năm 2024, vị trí số 1 sẽ khiến bạn bất ngờ

Bạn có thể ngạc nhiên khi biết quốc gia có thị trường tiêu thụ xe lớn nhất thế giới với doanh số ra gấp đôi so với vị trí thứ 2 và bỏ xa các các thị trường ô tô bán chạy còn lại. Vào năm 2024, gần 65 triệu xe ô tô chở khách đã được bán trên toàn thế giới. Con số này tương đương với 5,4 triệu xe mỗi tháng. Đây là số lượng xe lớn được phân bổ trên toàn cầu. Nhưng quốc gia nào xếp hạng cao nhất về số lượng xe được bán ra trong năm 2024? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về 10 thị trường ô tô lớn nhất thế giới năm 2024 và những mẫu xe nào được người mua ô tô mới ưa chuộng ở mỗi quốc gia này. 10. Ý: 1,56 triệu xe Nền kinh tế Ý từng bị coi là một trong những nền kinh tế yếu nhất ở châu Âu. Nhưng sự bùng nổ của thị trường ô tô nước này trong vài năm trở lại đây đã giải thích tại sao hiện tại Ý đang là nền kinh tế lớn thứ 3 ở Liên minh châu Âu (EU). Kết thúc năm 2024, quốc gia này đã ghi nhận doanh số bán ô tô mới khoảng 1,56 triệu xe. Đúng như dự đoán, mẫu xe bán chạy nhất ở Ý là Fiat Panda, chiếc xe đến từ một thương hiệu Ý. Mẫu Panda của Fiat cũng là mẫu hatchback đô thị hiếm hoi trong phân khúc có tùy chọn dẫn động 4 bánh. Các vị trí xếp thứ 2 và 3 lần lượt thuộc về Dacia Sandero và Jeep Avenger. 9. Nga: 1,57 triệu xe Theo cơ quan thống kê ô tô Nga Autostat, sau khi bật khỏi Top 10 vào năm 2023, thị trường ô tô mới của Nga đã có sự hồi sinh vào năm 2024 và quay trở lại bảng xếp hạng với doanh số tăng hơn 48% so với năm trước. Cơ quan này cho biết thương hiệu bán chạy nhất thuộc về Lada của Nga. Mẫu xe bán chạy nhất thị trường là Granta, một chiếc sedan cỡ B của thương hiệu này được phát triển dựa trên sự hợp tác với thương hiệu Renault của Pháp. Các thương hiệu ô tô Trung Quốc cũng đã tạo ra tác động đáng kể đến thị trường ô tô Nga và góp phần vào sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024. Haval đến từ Trung Quốc là thương hiệu bán chạy thứ 2 và mẫu xe SUV Haval Jolion chỉ bán chạy sau Lada Granta. Trong khi các thương hiệu khác của Trung Quốc là Chery, Geely và Changan cũng ghi nhận doanh số và có tác động đáng kể đến thị trường Nga. 8. Pháp: 1,7 triệu xe Trong những năm gần đây, những biến động chính trị và xã hội đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế Pháp. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những cường quốc công nghiệp ô tô lớn nhất châu Âu với hơn 1,7 triệu xe mới đã được bán ra trong năm 2024. Mẫu xe bán chạy nhất tại Pháp là một chiếc xe hatchback cỡ B giá rẻ mang thương hiệu của Pháp, Renault Clio. Vị trí thứ 2 thuộc về Dacia Sandero, một chiếc xe hatchback hạng phổ thông của Romani nhưng được Renault mua lại và hiện tại sở hữu. Và ở vị trí thứ 3 là một chiếc xe hatchback hạng phổ thông khác của Pháp là Peugeot 208. Người tiêu dùng Pháp rõ ràng đang có xu hướng thiên về khía cạnh lái xe tiết kiệm. Điều này có lý nếu bạn thấy những con phố trong thành phố của họ hẹp như thế nào! 7. Vương quốc Anh: 1,95 triệu xe Vương quốc Anh đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh số bán ô tô mới năm thứ 2 liên tiếp với gần 2 triệu xe mới được đăng ký trong năm 2024. Volkswagen của Đức là thương hiệu xe bán chạy nhất năm 2024 tại đây, nhưng mẫu xe có doanh số bán hàng cao nhất lại là Ford Puma đến từ thương hiệu ô tô Mỹ với gần 50.000 xe được bán ra. Trong một thị trường ngày càng tập trung và chuyển sang xe điện, Tesla Model Y là mẫu xe điện bán chạy nhất tại Vương quốc Anh khi đạt doanh số bán hàng gần 33.000 xe. Vào năm 2024, ô tô chạy bằng xăng vẫn chiếm hơn 50% tổng doanh số bán ô tô mới, cho thấy động lực hướng tới xe hybrid, xe điện và các phương pháp truyền động thay thế khác vẫn còn nhiều thách thức tại nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới này. 6. Brazil: 2,48 triệu xe Brazil là một trong những cường quốc lớn nhất thế giới về khai khoáng, nông nghiệp, công nghiệp và nông trại. Nền kinh tế của quốc gia Nam Mỹ hiện tự xếp mình vào top 10 nền kinh tế lớn nhất hành tinh. Con số gần 2,5 triệu xe mới được bán ra trong năm 2024 là minh chứng khá rõ ràng cho điều này. Mẫu xe bán chạy nhất tại Brazil trong năm 2024 là Fiat Strada với 144.000 xe được bán ra. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp mà chiếc bán tải cỡ nhỏ với khung gầm liền khối có được danh hiệu này. Fiat Strada chỉ dài 4.480mm, nhỏ hơn nhiều so với những chiếc xe tải nhỏ nhất mà bạn có thể tìm thấy trên đường phố Mỹ là Hyundai Santa Cruz có kích thước 4.970mm. Volkswagen Polo đứng thứ 2 và Chevrolet Onix đứng thứ 3. 5. Đức: 2,81 triệu xe Được xem là một trong những quốc gia có lực lượng lao động trong ngành ô tô lớn nhất thế giới với gần 1 triệu công nhân, Đức được xếp là một cường quốc ô tô của châu Âu. Doanh số bán xe mới của Đức đạt đỉnh vào năm 2019 với hơn 4 triệu xe. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi, doanh số bán hàng năm 2024 của Đức giảm gần 1% so với năm 2023. Dẫu vậy, 3 mẫu xe bán chạy nhất tại Đức trong năm 2024 đều thuộc về một thương hiệu của Đức là Volkswagen, theo thứ tự từ cao xuống thấp, lần lượt là VW Golf, T-Roc và Tiguan. Tuy nhiên, với nhiều biến động chính trị và xã hội, dự báo triển vọng kinh tế trong năm mới 2025 không mấy tươi sáng. Nhất là khi một số công ty ô tô Trung Quốc dường như đã để mắt đến các nhà máy ô tô Đức sắp đóng cửa. 4. Ấn Độ: 4,27 triệu xe Nền kinh tế Ấn Độ hiện là nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới. Người ta nói rằng đây sẽ là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong vài năm tới. Các nhà sản xuất ô tô lớn như KIA, Volkswagen, BMW, Honda, Hyundai, Nissan, Suzuki, Toyota, Renault, Ford, General Motors, Jeep, MG Motor, Tata, Isuzu và Mercedes-Benz đều đã thành lập các doanh nghiệp liên doanh tại Ấn Độ, với các nhà máy sản xuất hiện đại mới mọc lên khắp cả nước. Những cơ sở mới này không chỉ phục vụ cho thị trường xuất khẩu đang phát triển nhanh chóng mà còn cung cấp cho thị trường trong nước một loạt các loại xe mới giá cả phải chăng. Năm 2024, với 202.000 xe bán ra, Tata Punch - một chiếc Crossover nhỏ gọn của một thương hiệu nội địa, đã chấm dứt sự thống trị kéo dài 40 năm của Maruti Suzuki tại thị trường Ấn Độ, bán chạy hơn chiếc hatchback nhỏ gọn Suzuki Wagon R (190.000 xe). Hãng xe liên doanh Nhật Bản cũng giành vị trí thứ 3 với Suzuki Ertiga, một chiếc MPV mini giá rẻ. 3. Nhật Bản: 4,42 triệu xe Ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản cũng chịu một số áp lực vào năm 2024. Với việc các thương hiệu lớn của Nhật Bản như Honda và Nissan sáp nhập, doanh số bán hàng trong nước giảm và người tiêu dùng trẻ tuổi được cho là không còn hứng thú với việc sở hữu ô tô riêng. Dù thị trường nội địa Nhật Bản tương đối nhỏ nhưng với gần 4,5 triệu xe được bán ra, kết quả này vẫn đang vượt xa quy mô thị trường. Riêng thương hiệu Toyota đã chiếm 1,36 triệu xe mới bán tại Nhật Bản. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi 3 mẫu xe bán chạy nhất tại Nhật Bản đều đến từ thương hiệu này. Toyota Corolla vừa vượt qua mẫu xe bán chạy nhất năm 2023 là Toyota Yaris để trở thành mẫu xe bán chạy nhất năm 2024, xếp thứ 3 là Toyota Sienta. Trong một động thái thú vị, ngành ô tô Nhật Bản đang rất thành công trong việc mở rộng hoạt động trên toàn thế giới nhằm đảm bảo sự trường tồn của mình. 2. Mỹ: 15,97 triệu xe Năm 2024, ngành ô tô Mỹ đã ghi nhận gần 16 triệu xe bán ra, tăng đáng kể 2,2% so với số liệu năm 2023. Phân khúc xe điện đã lập kỷ lục doanh số mới trong năm qua với tổng doanh số bán hàng là 1,3 triệu xe. Con số đó thể hiện mức tăng trưởng đáng kể 7% so với năm 2023. Các chiến lược giảm giá cũng đóng một phần trong việc thúc đẩy doanh số bán xe nhiều hơn. Theo dữ liệu của Cox Automotive , giá giao dịch trung bình cho một chiếc xe mới vào giữa năm 2024 đã thấp hơn 307 USD so với giữa năm 2023. Không có gì ngạc nhiên khi Ford F-Series vẫn là cái tên ghi nhận doanh số cao nhất vào năm 2024 với 730.000 xe đã được bán, các vị trí tiếp theo là Chevrolet Silverado và Toyota RAV4. Mẫu xe điện Tesla Model Y đứng ở vị trí thứ 4. 1. Trung Quốc: 31,46 triệu xe Không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc là quốc gia bán được nhiều xe mới nhất trong năm 2024. Nếu tính theo sản lượng ô tô, Trung Quốc đã là quốc gia lớn nhất thế giới kể từ năm 2008. Các nhà sản xuất ô tô lớn như Tesla, BMW, Volkswagen, Ford, Toyota, Mercedes-Benz, Porsche và Audi, cũng như các công ty sản xuất động cơ như Cummins đều có các liên doanh hoạt động tại đây. Ở một quốc gia mà nhu cầu về ô tô khác biệt rất nhiều so với nhu cầu thông thường của châu Âu hoặc Mỹ, động cơ dung tích nhỏ chiếm ưu thế và một chiếc ô tô có động cơ V8 là rất hiếm. Mẫu xe bán chạy nhất tại Trung Quốc là BYD Song. Chiếc xe Crossover nhỏ gọn này có sẵn tùy chọn hệ truyền động hybrid với động cơ xăng tăng áp 1,5L hoặc xe điện hoàn toàn. BYD Qin PLUS đứng thứ 2, chiếc sedan này có sẵn dưới dạng xe hybrid sạc điện (PHEV) hoặc xe điện chạy pin (BEV). Ở vị trí thứ 3 cũng một chiếc xe điện được sản xuất tại Trung Quốc nhưng có nguồn gốc từ Mỹ, đó là Tesla Model Y. Tổng hợp(theo Focus2Move , MarkLines , AutoStat) Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!