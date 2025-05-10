10 thị trấn nhỏ yên bình, đẹp nhất thế giới

Dù diện tích khiêm tốn, những thị trấn nhỏ này lại chứa đựng sức sống, lịch sử và vẻ đẹp khiến bất kỳ ai cũng phải mê đắm. Dưới đây là 10 thị trấn nhỏ và đẹp nhất thế giới được tạp chí Travel Leisure bình chọn.
Bibury - ''viên ngọc'' nước Anh: Ẩn mình giữa vùng Gloucestershire thơ mộng, Bibury được xem là ngôi làng điển hình của nước Anh. ''Bibury là tất cả những gì người ta tưởng tượng về vùng quê Anh cổ kính, những ngôi nhà đá màu mật ong, dòng sông Coln uốn lượn qua làng và đồi cỏ xanh mướt”, chuyên gia du lịch Nicola Butler chia sẻ. Hai điểm dừng nổi tiếng nhất là Arlington Row, dãy nhà dệt vải từ thế kỷ 17, và The Swan, quán trọ cổ nay trở thành khách sạn boutique sang trọng.
Broome - ''rìa thế giới'' của nước Úc: Theo chuyên gia Cassandra Bookholder, Broome là nơi giao thoa giữa hoang sơ và xa hoa. Thị trấn ven biển Tây Úc này khiến du khách ''như lạc lên mặt trăng'', với cảnh hoàng hôn rực rỡ, những đàn lạc đà dạo bước trên bãi biển cùng xe địa hình. Broome còn nổi tiếng với nông trại ngọc trai và các chuyến câu cá tại vịnh Roebuck, là điểm đến hoàn hảo cho người yêu khám phá thiên nhiên.
Fornalutx - ngôi làng cổ kính nhất Tây Ban Nha: Nằm trên đảo Mallorca, Fornalutx được mệnh danh là ''ngôi làng đẹp nhất Tây Ban Nha'' với lịch sử hơn 1.000 năm. Những con đường lát đá quanh co dẫn qua các ngôi nhà cổ bằng đá vôi, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa huyền bí.
Shirakawa-go - ngôi làng Nhật Bản ''ngủ quên trong tuyết'': Nếu bạn từng mơ về một ngôi làng Nhật truyền thống, Shirakawa-go chính là nơi đó. Tọa lạc giữa dãy Alps phía Bắc Nhật Bản, làng được bao quanh bởi rừng cây và ruộng lúa, nổi bật với những ngôi nhà mái tranh dốc đứng có tuổi đời hàng thế kỷ. Theo chuyên gia Katie Shea, Shirakawa-go đẹp nhất là khi mùa đông đến, tuyết phủ trắng mái nhà, tạo nên khung cảnh như bước ra từ truyện cổ tích.
Los Olivos - thị trấn rượu vang quyến rũ của California (Mỹ): Được vinh danh là ''Thị trấn Ẩm thực & Văn hóa đẹp nhất nước Mỹ 2023'', Los Olivos là thiên đường cho người yêu rượu vang. Thị trấn nhỏ này có hơn 25 xưởng rượu, nằm giữa những đồi nho xanh ngát. “Los Olivos đang trở thành điểm đến ẩm thực mới của bờ Tây nước Mỹ, hoàn hảo cho kỳ nghỉ cuối tuần từ Santa Barbara'', chuyên gia Pirrung nhận định.
Hermanus - nơi ngắm cá voi đẹp nhất thế giới: Nằm bên bờ biển Tây Nam Nam Phi, Hermanus nổi tiếng với vách đá hùng vĩ và hoạt động ngắm cá voi ngay từ đất liền. ''Đây là nơi bạn có thể đi bộ dọc bờ biển buổi sáng, rồi nhâm nhi rượu vang địa phương buổi chiều giữa khung cảnh đại dương bất tận'', chuyên gia Katie Shea mô tả. Khu bảo tồn thiên nhiên Fernkloof gần đó cũng là điểm check-in yêu thích của du khách mê thiên nhiên.
Doolin - trái tim âm nhạc của Ireland: Nằm trên cung đường du lịch Wild Atlantic Way, Doolin là ''cánh cửa'' dẫn tới vách đá Moher hùng vĩ và quần đảo Aran thơ mộng. Ngôi làng nhỏ gây ấn tượng với những ngôi nhà màu sắc, khung cảnh biển xanh và những quán rượu truyền thống vang lên giai điệu dân ca Ireland mỗi tối.
Grindelwald - biểu tượng mùa hè Thụy Sĩ: Tựa lưng vào dãy núi Eiger, Grindelwald là thiên đường cho người yêu thể thao và phong cảnh. Mùa đông, du khách đến đây để trượt tuyết, còn mùa hè, những con đường mòn dẫn tới tầm nhìn toàn cảnh núi non khiến ai cũng mê mẩn. Với kiến trúc chalet cổ điển và không khí trong lành, Grindelwald là bức tranh Thụy Sĩ thu nhỏ.
Tobermory (Scotland) - thị trấn cầu vồng bên bờ biển xứ sở sương mù: Nằm trên đảo Mull thơ mộng của Scotland, Tobermory được ví như ''thị trấn cầu vồng'' nhờ dãy nhà đầy sắc màu nổi bật dọc bến cảng. Những ngôi nhà cổ được sơn vàng, đỏ, xanh rực rỡ phản chiếu xuống mặt nước tĩnh lặng, tạo nên khung cảnh vừa nên thơ vừa sống động. Theo chuyên gia du lịch Nicola Butler, Tobermory cuốn hút du khách bởi bầu không khí yên bình, nét quyến rũ cổ kính và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ.
Seward - cánh cổng vào xứ băng Alaska: Thị trấn cảng Seward nhỏ bé nhưng là điểm đến mơ ước với người yêu phiêu lưu. Bao quanh bởi sông băng, vịnh hẹp và làn nước xanh ngọc, nơi đây là cửa ngõ dẫn vào Vườn quốc gia Kenai Fjords. Với dân số chưa tới 3.000 người, Seward vẫn giữ được nét giản dị, mộc mạc nhưng ẩn chứa cả một thế giới hoang sơ tuyệt đẹp.