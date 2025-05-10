10 thị trấn nhỏ yên bình, đẹp nhất thế giới

Shirakawa-go - ngôi làng Nhật Bản ''ngủ quên trong tuyết'': Nếu bạn từng mơ về một ngôi làng Nhật truyền thống, Shirakawa-go chính là nơi đó. Tọa lạc giữa dãy Alps phía Bắc Nhật Bản, làng được bao quanh bởi rừng cây và ruộng lúa, nổi bật với những ngôi nhà mái tranh dốc đứng có tuổi đời hàng thế kỷ. Theo chuyên gia Katie Shea, Shirakawa-go đẹp nhất là khi mùa đông đến, tuyết phủ trắng mái nhà, tạo nên khung cảnh như bước ra từ truyện cổ tích.