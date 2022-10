10 thí sinh nổi bật trước chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

Ngô Thị Quỳnh Mai sinh năm 1995, từng giành được nhiều giải thưởng như Top 30 Thử thách cùng bước nhảy 2013, Top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, Top 12 Asia's Next Top Model 2016, Á quân The Face Vietnam 2016, giải thưởng Influencer Of The Year - Influence Asia 2017. Mai Ngô cũng hai lần tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Mai Ngô được đánh giá là đầu tư cho Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022. Cô có phong cách trình diễn sôi động, cá tính mỗi khi bước ra sân khấu. Mai Ngô có kỹ năng catwalk, chụp ảnh đến tiếng Anh.

4. Chu Lê Vi Anh

Chu Lê Vi Anh sinh năm 1998, hiện tại cô là vũ công dancesport, MC. Vi Anh từng tham dự cuộc thi Miss Fitness Vietnam 2022 và vào top 5 đồng thời giành giải Người đẹp tài năng. Vi Anh từng chia sẻ đã giành hơn 100 huy chương thể thao cấp quốc gia. Cô cũng từng tham dự cuộc thi So you think you can dance Vietnam 2014 và vào top 8.

Ngay từ vòng sơ khảo Hoa hậu Hoà bình Việt Nam, Vi Anh đã gây ấn tượng với kỹ năng catwalk nhờ sở trường nhảy múa chuyên nghiệp. Qua các vòng thi, cô thể hiện phong độ ổn định và khiến khán giả nhớ mặt nhờ cách trình diễn đặc trưng. Bên cạnh đó, Vi Anh cũng được đánh giá cao về kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.

5. Đỗ Trịnh Quỳnh Như

Đỗ Trịnh Quỳnh Như 25 tuổi, nổi lên ở sân chơi TikTok với nhiều clip chia sẻ về nghề mẫu cũng như hướng dẫn catwalk. Hiện tại cô là người mẫu tự do và sáng tạo nội dung. Quỳnh Như từng giành ngôi quán quân Vietnam Fitness Model 2017, Top 5 Hoa Khôi Du Lịch Việt Nam 2017, Đại diện Việt Nam tại Miss Model Of The World 2017 tại Trung Quốc, Người đẹp thể thao tại Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018 - Miss Supranational Vietnam 2018, Top 10 Hoa khôi Áo dài 2016. Và gần đây là Top 41 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 – Miss Universe Vietnam 2022.