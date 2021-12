10 sự kiện nổi bật, chưa từng có tiền lệ của TPHCM trong năm 2021

Your browser does not support the audio element.

Sáng 31/12, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì buổi họp báo công bố 10 sự kiện nổi bật của địa phương năm 2021. Trong số đó, thành phố có 5 sự kiện liên quan đến quãng thời gian căng mình chống lại đại dịch Covid-19.

Lãnh đạo UBND TPHCM cho rằng, những sự kiện của năm 2021 sẽ đi qua, tuy nhiên, những điều đó sẽ để lại cho thành phố những bài học, sự tự tin để vững bước trong năm 2022. Bên cạnh đó, việc điểm lại những sự kiện mang dấu ấn của năm cũ cũng góp phần khơi dậy niềm tự hào, sự tự tin của người dân để tiếp tục ứng phó với đại dịch thời gian tới.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì lễ công bố 10 sự kiện nổi bật của địa bàn (Ảnh: H.G.).

"Năm 2021 là một năm chưa từng có tiền lệ đối với TPHCM bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với sự đồng lòng, chia sẻ của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, cùng toàn thể người dân, thành phố đã vượt qua", ông Dương Anh Đức chia sẻ.