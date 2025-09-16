10 sản phẩm Apple sắp ra mắt ‘hot’ không kém iPhone 17

Trong bản tin Power On mới nhất, nhà báo Mark Gurman của Bloomberg tiết lộ rằng Apple đang lên kế hoạch tung ra thêm nhiều sản phẩm khác trong “những tháng tới”.

iPad Pro chip M5 là sản phẩm đáng mong đợi. Ảnh: NextGen Tech

Theo Gurman, từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, Apple có thể giới thiệu ít nhất 10 sản phẩm mới, bao gồm một mẫu iPad Pro trang bị chip M5 có thể ra mắt sớm ngay trong tháng 10.

10 sản phẩm mới tiềm năng, iPhone 17e sáng giá

Apple TV: Sẽ được nâng cấp với chip A17 Pro mạnh mẽ hơn, hỗ trợ phiên bản Siri mới tích hợp Apple Intelligence, đồng thời có khả năng dùng chip N1 với kết nối Wi-Fi 7. Tin đồn trước đây cho rằng Apple TV có thể tích hợp camera FaceTime, nhưng chưa rõ liệu điều này có xuất hiện trên thế hệ kế tiếp hay không.

HomePod mini: Dự kiến sở hữu chip S9 hoặc mới hơn, hỗ trợ Siri nâng cấp với Apple Intelligence, tích hợp chip N1 và Wi-Fi 7. Sản phẩm cũng có thể được cải thiện chất lượng âm thanh, bổ sung chip Ultra Wideband thế hệ hai cho tính năng định vị chính xác, và thậm chí có thêm các màu sắc mới như đỏ.