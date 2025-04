10 nữ hoàng cảnh nóng đẹp nhất Hàn Quốc: Sốc nhất là Son Ye Jin, số 1 sexy không ai sánh bằng

6. Jeon Do Yeon

Jeon Do Yeon là nữ diễn viên Hàn đầu tiên giành giải tại Cannes, và phần lớn danh tiếng của cô đến từ những vai diễn đòi hỏi sự lột tả cảm xúc mạnh mẽ, trong đó có nhiều cảnh nóng nghệ thuật. Trong The Housemaid, cô khiến khán giả sốc với những phân cảnh giường chiếu dữ dội, trần trụi và đầy tuyệt vọng. Không giống những nữ diễn viên đơn thuần khoe thân, Jeon Do Yeon biến cảnh nóng thành một phần không thể thiếu trong việc khắc họa chiều sâu nhân vật. Chính sự can đảm và diễn xuất đỉnh cao giúp cô đứng vững ở vị trí hàng đầu suốt nhiều năm. Nhan sắc của Jeon Do Yeon không rực rỡ theo kiểu thông thường, nhưng càng nhìn càng cuốn hút, đầy mê hoặc và khó quên.

7. Kim Min Hee

Kim Min Hee là một trong số ít nữ diễn viên Hàn được quốc tế công nhận nhờ lối diễn xuất cá tính và sẵn sàng bứt phá mọi giới hạn. Trong phim The Handmaiden, cô vào vai một người phụ nữ đồng tính và có nhiều cảnh nóng với bạn diễn Kim Tae Ri. Những cảnh thân mật không chỉ gây sốc bởi mức độ táo bạo mà còn khiến người xem ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp đến nghẹt thở của Kim Min Hee. Vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao cùng thân hình mảnh mai nhưng đầy sức hút khiến cô trở thành “nàng thơ” của nhiều đạo diễn. Ngoài The Handmaiden, cô cũng từng gây ấn tượng với các vai diễn đậm chất nghệ thuật trong No Tears for the Dead và Helpless.

8. Kim Hee Ae