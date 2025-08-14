10 nữ diễn viên giàu nhất Trung Quốc 2025: Dương Mịch xếp sau Triệu Lệ Dĩnh, lướt tới hạng 1 mà nghi ngờ nhân sinh

Danh sách 10 nữ diễn viên giàu nhất Trung Quốc năm 2025 dưới đây (do Facts Outcome - một kênh chuyên cung cấp thông tin về diễn viên Trung Quốc công bố) chắc chắn sẽ khiến nhiều người bất ngờ. Đặc biệt vị trí số 1 là đáng ngạc nhiên nhất khi đây lại không phải 1 chị đại quyền lực trong showbiz.

10. Triệu Lộ Tư - 7 triệu USD

Từ "thánh nữ xuyên không" tới nữ chính quen mặt trong loạt phim ngôn tình, Triệu Lộ Tư chỉ mất vài năm để leo lên hàng sao hạng A. Với loạt phim ăn khách như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Tinh Hán Xán Lạn, Thả Thí Thiên Hạ, cô nhanh chóng trở thành gương mặt bảo chứng rating. Bên cạnh đóng phim, Triệu Lộ Tư còn đắt show quảng cáo nhờ hình ảnh tươi trẻ, dễ gần. Đáng tiếc là thời gian gần đây Triệu Lộ Tư liên tục vướng lùm xùm đời tư, thậm chí còn chủ động tuyên bố giải nghệ.

9. Trương Tịnh Nghi - 10 triệu USD

Xuất thân từ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Trương Tịnh Nghi nổi lên nhờ vẻ đẹp thanh thuần và diễn xuất cảm xúc. Các tác phẩm như Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, Hoán Vũ, Tích Hoa Chỉ và gần nhất là Tàng Hải Truyện giúp cô khẳng định thực lực. Ngoài điện ảnh, Trương Tịnh Nghi là “con cưng” của các thương hiệu thời trang xa xỉ như Dior, Chanel, nhờ vậy mức thu nhập tăng nhanh chóng, giúp cô cán mốc 10 triệu USD.

8. Hình Phi - 11 triệu USD