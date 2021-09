10 nhóm nhạc nam Kpop xuất sắc nhất mọi thời đại, vị trí số 1 dễ đoán

MONSTA X được đánh giá cao nhờ cá tính riêng biệt, hình ảnh độc đáo và âm nhạc đa dạng. MONSTA X nhận được nhiều giải thưởng quan trọng tại các lễ trao giải lớn như: Nghệ sỹ của năm tại Lễ trao giải The Fact Music Awards năm 2020, Sân khấu của năm tại Lễ trao giải AAA năm 2020, Best Group tại “Grammy Hàn Quốc” 35th Golden Disk Awards năm 2021

7.2PM

Năm 2008, 2PM chính thức ra mắt dưới trướng Công ty JYP Entertainment. Ngay từ khi ra mắt, 2PM đã gây sốt khắp nơi với phong cách “quái thú” độc đáo, những màn trình diễn vô cùng mạnh mẽ, quyến rũ cùng những màn nhào lộn kết hợp vũ đạo là “đặc sản” riêng của nhóm lúc đó.

2PM có rất nhiều bản hit đình đám mà không một fan K-pop nào không biết như: Again and Again, Heartbeat, My house… Chỉ sau một năm ra mắt, nhóm đã giành được Daesang danh giá tại lễ trao giải MAMA năm 2009.

Ngoài ra, trong nhóm có thành viên Nickhun là người Thái Lan nên 2PM cực kỳ nổi tiếng ở khu vực Đông Nam Á. 2PM mới đây đã có sự trở lại cực kỳ ấn tượng sau khi tất cả các thành viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

6.TVXQ

TVXQ chính là “anh cả” trong danh sách này. TVXQ ra mắt từ sớm vào năm 2003 và đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm cho mình. TVXQ chính là một trong những nhóm nhạc mở đường của K-pop đặc biệt là tại thị trường khó tính và tiềm năng Nhật Bản, tạo thuận lợi rất lớn cho các nhóm nhạc hậu bối sau này.

2008 là một năm cực kỳ thành công của TVXQ với siêu hit Mirotic giúp TVXQ ẵm hàng loạt các giải thưởng quan trọng nhất. Vào năm 2009, tất cả các fan K-pop bang hoàng khi 3 thành viên JaeJoong, Junsu và Yoochun quyết định rời khỏi TVXQ và từ đó đến nay TVXQ xuất hiện với 2 thành viên là Yunho và ChangMin.

5. SHINee

Dù là idol thuộc Gen2 của Kpop nhưng SHINee vừa có sự trở lại vô cùng ấn tượng trong năm 2021 này với ca khúc Don’t Call Me. Ca khúc xếp hạng cao trên các BXH âm nhạc và giành được nhiều cup.

Ngay từ khi ra mắt, các thành viên đã để lại sự ấn tượng nhờ hình ảnh độc đáo cùng tài năng đa dạng. SHINee cũng là một trong những nhóm nhạc cực kỳ nổi tiếng ở thị trường Nhật Bản. Âm nhạc của SHINee cũng được đánh giá rất cao với các bài hát đình đám như Ring Ding Dong, Replay , Lucifer, View…