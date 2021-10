10 nhà hàng như viện bảo tàng nghệ thuật hoành tráng phải ghé thăm

Le Gavroche ở London

Nhà hàng 2 sao Michelin này chuyên cung cấp dịch vụ ăn uống cao cấp theo phong cách cổ điển chuẩn mực. Nhiều tác phẩm nghệ thuật treo trên tường nơi đây cũng mang đến ấn tượng không kém. Sau khi lướt qua thực đơn 8 món ăn ăn xuất sắc nơi đây thì thực khách có thể lang thang để ngắm nhìn các tác phẩm của Picasso, Miró và Dalí.

Casa Lever ở NYC

Nhà hàng Ý ở Midtown này là nơi trưng bày 32 bức chân dung trên màn ảnh lụa mang tính biểu tượng của Warhol với những gương mặt dễ nhận biết như Judy Garland, Aretha Franklin và Alfred Hitchcock. Bộ sưu tập hiện tại, ra mắt vào năm 2019 của nghệ sĩ người Anh Damien Hirst mang đến ấn tượng độc đáo khó phai. Trong phòng ăn riêng, thực khách có thể nhìn thấy tác phẩm Since the Majority of Me Rejects the Majority of You (Vì Đa số Tôi Từ chối Đa số Bạn) một kiệt tác bóng bẩy. Sau đó là Denatonium Benzoate một tấm vải trắng đầy mê hoặc được bao phủ bởi những chấm bi đầy sắc màu.

Kronenhalle ở Zürich

Có rất nhiều điểm tham quan để du khách “check in” ở Thụy Sĩ, từ Thác Rhine đẹp như tranh vẽ đến Matterhorn mây phủ. Nhưng để thưởng thức nghệ thuật và văn hóa, hãy bỏ qua các viện bảo tàng và đặt chỗ tại nhà hàng Kronenhalle chuyên phục vụ các bữa ăn nóng hổi từ năm 1924.

Vào những năm 40, chủ nhà hàng nơi đây có mối quan hệ bạn bè thân thiết với các nghệ sĩ như Picasso, Matisse và Miró và thường sưu tầm những tác phẩm độc nhất của họ. Sau khi tráng miệng, thực khách hãy yêu cầu chủ nhà hàng nơi đây để xem các tác phẩm của Marc Chagall, Georges Braque và Robert Rauschenberg.