10 nguyên nhân khiến mẹ bị tắc tia sữa liên tục

Lý do thứ 3 đó là do ngực mẹ quá nhạy cảm. Nhiều bà mẹ đã cố gắng chọn máy hút sữa tốt. Lực hút vừa phải, thời gian hút thích hợp, đổi rất là nhiều size phễu luôn nhưng mà đầu ti vẫn đau. Những mẹ này thường sẽ được khuyên là cố gắng tập cho con bú mẹ trực tiếp. Nếu có sinh đứa nữa thì đừng phụ thuộc máy hút sữa vì các bà mẹ này không thích hợp để dùng máy hút sữa. Thực tế nhiều bà mẹ hút sữa rất thoải mái. Nhưng có nhiều bà mẹ không thể đụng được tới cái máy hút sữa luôn. Vì đầu ti quá nhạy cảm. Các mẹ nên nhớ chỉ có em bé mới giúp cho sữa ra khỏi ngực hiệu quả nhất. Còn máy hút sữa chỉ là phương tiện hỗ trợ chúng ta mà thôi.

4. Mẹ bị ứ sữa nhiều trong bầu ngực

Lý do thứ tư đó là do mẹ quá nhiều sữa. Khi em bé không bú hết hoặc người mẹ không hút phần sữa thừa sau khi trẻ bú no. Với tình trạng dư thừa sữa dẫn đến sữa tồn đọng lại trong bầu sữa cũng như ống dẫn sữa gây ra nguyên nhân tắc tia sữa liên tục. Sữa mẹ được hình thành từ tháng thứ 6 của chu kỳ mang thai nên sau khi trẻ được sinh ra, sữa đã được sản xuất khá nhiều trong bầu ngực. Tuy nhiên, sữa chưa thể tự chảy ra ngoài cho bé bú được. Nếu không kích thích để sữa tiết ra ngoài, sẽ gây nên tình trạng ứ đọng sữa bên trong bầu sữa khiến cho vú căng cứng và đau, hoặc bà mẹ có thể bị sốt nhẹ.

Ngoài ra, những mẹ hút sữa không đều hoặc thường xuyên bỏ qua giờ hút sữa… Điều này gây ứ sữa ở bên trong ngực, và sẽ làm tắc nghẽn ở bên trong. Vậy những bà mẹ đang hút sữa hoàn toàn thì nhớ là cần hút sữa tương đối đúng giờ, đừng trễ giờ nhiều quá. Trễ tầm 15-20 phút thì có thể chấp nhận được. Mẹ nào quá dễ tắc thì cũng không nên trễ luôn.

5. Bé đột ngột ngủ xuyên đêm

Việc bé đột ngột ngủ xuyên đêm không ti mẹ cũng có thể khiến sữa ứ đọng trong bầu ngực gây ra tình trạng tắc tia sữa. Các mẹ nhớ hút ra một ít để không bị căng tức vào ban đêm và nó cũng giúp hạn chế tắc tia. Mình không hút cạn, vì càng hút cạn thì sữa càng nhiều. Mình hút bớt như vậy trong một vài đêm thì từ từ cơ thể sẽ hiểu là ban đêm bé không cần bú và nó sẽ giảm dần lượng sữa vào ban đêm.

6. Mẹ dư thừa nhiều sữa

Nhiều mẹ ham sữa nhiều nên thường kích sữa để "gọi" sữa về thêm. Đây là nguyên nhân khiến cho tình trạng tắc tia tái đi tái lại nhiều lần. Các mẹ đừng có ham quá nhiều sữa. Trừ khi mình đang phải nuôi thêm một em bé nữa. Nếu mẹ nào muốn dư một ít sữa thì chỉ nên dư tầm 100-200ml/ ngày thôi so với nhu cầu của con.

7. Các ống tuyến sữa bị chèn ép