10 nguy cơ hàng đầu của an ninh thế giới năm 2023

Mỗi nguy cơ được gắn với một xác suất. Xác suất trung bình có nghĩa là cơ may 50/50 sẽ thành hiện thực. Trong bài này có 3 mức xác suất chính, là thấp, trung bình, và cao.

Việc dự báo rất khó khăn do có nhiều nguy cơ đan xen với nhau. “Đa khủng hoảng” là thuật ngữ dùng để chỉ bản chất hòa quện vào nhau của các khủng hoảng. Mặc dù các “đa khủng hoảng” đã tồn tại trước đây, cuộc xung đột Ukraine đã làm nổi rõ một bộ các khủng hoảng phụ thuộc lẫn nhau mà toàn thế giới hiện nay đang đối diện.

Xe tăng Nga. Ảnh: RIA.

Khủng hoảng lương thực xấu đi do Ukraine không có khả năng xuất khẩu ngũ cốc. Khủng hoảng năng lượng bắt nguồn từ việc phương Tây nỗ lực ngăn bộ máy quân sự của Nga được tiếp sức từ lợi nhuận bán dầu khí và việc Nga trả đũa bằng cách cắt khí đốt cung cấp cho châu Âu.

Lạm phát tăng cao do giá năng lượng và giá lương thực tăng vọt nhưng cũng có liên quan đến việc chuỗi cung ứng bị xáo trộn do đại dịch Covid-19. Lạm phát cũng bắt nguồn từ giá các mặt khác gia tăng do xung đột vũ trang ở Ukraine, đồng thời cũng do các nước tăng nguồn cung tiền để chống suy thoái kinh tế do đại dịch.

Thực tế hầu hết các nguy cơ đều tác động qua lại lẫn nhau đồng nghĩa với việc nỗ lực giảm một nguy cơ đơn lẻ nào đó đều sẽ phụ thuộc vào giảm đồng thời nhiều rủi ro khác. Tương tự, tính nghiêm trọng của mỗi nguy cơ đều gắn kết và làm trầm trọng lẫn nhau.

1- Đa khủng hoảng từ xung đột Ukraine:

Tàn cuộc xung đột Ukraine vẫn là điều bí ẩn. Nhưng vòng lặp đa khủng hoảng duỗi ra từ cuộc xung đột này (bao gồm bất ổn năng lượng và lương thực, lạm phát, kinh tế suy thoái) có thể đang tạo ra “nỗi mệt mỏi mang tên Ukraine” ở phương Tây, đe dọa sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine.

Khi mùa đông tới gần, chiến sự chậm lại, Tổng thống Nga Putin chắc chắn sẽ đẩy mạnh chiến lược tiêu hao, tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và nguồn nước của Ukraine.

Các áp lực kéo và đẩy tác động lẫn nhau: Một mặt, Kiev yêu cầu được Mỹ và NATO cung cấp thêm các vũ khí tầm xa hiện đại. Mặt khác, một số nghị sĩ Mỹ muốn ngưng sự hậu thuẫn cho Ukraine.

Cuộc xung đột vũ trang này đang tạo nhiều rủi ro liên quan đến nhau, bao gồm xung đột đang diễn ra; sự leo thang xung đột nếu Mỹ và NATO gửi thêm vũ khí tiên tiến tới Kiev; Nga sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Kiev cố chiếm Crimea; sự mệt mỏi liên quan đến Ukraine ở châu Âu khi kinh tế nơi này suy thoái; và sự chia rẽ giữa Mỹ và EU về số lượng và chất lượng viện trợ quân sự cho Kiev.

Xác suất của nguy cơ này được nhóm tác giả đánh giá ở mức trên Trung bình và dưới Cao.

2- Bất ổn lương thực gia tăng: