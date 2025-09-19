10 người bị phạt tù vì chặn xe chở cánh quạt điện gió để yêu cầu bồi thường

Tòa tuyên y án sơ thẩm, phạt Trần Hắc Búa, Trần Đại, Ma Thành Hợp, Nguyễn Trọng Thắng, Trần Ngọc Phú, Đặng Văn Quý mỗi bị cáo chín tháng tù. Rmah Pluôi, Lê Thị Ánh Nguyệt, Phạm Thị Thông, Lê Thị Duyên mỗi bị cáo bị phạt sáu tháng tù.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tòa phúc thẩm nhận định: nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội xuất phát từ sự bức xúc trong việc giải quyết đền bù về đất, tài sản gắn liền với đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn dưới chân các trụ tua bin điện gió.

Đây là vấn đề lớn, có nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, bộ, ban, ngành Trung ương. Hiện nay các cơ quan chức năng tại địa phương đang tích cực kiến nghị, chờ hướng dẫn cụ thể.