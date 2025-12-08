10 ngôi sao học vấn cao nhất Cbiz, người đứng đầu sở hữu tới 3 bằng tiến sĩ: Bất ngờ vượt ngoài tưởng tượng!

Trong giới giải trí Hoa ngữ, nhan sắc và độ hot thường được coi là yếu tố quyết định sự nghiệp của một nghệ sĩ. Thế nhưng, vẫn có những ngôi sao khiến công chúng phải "há hốc miệng" vì lý lịch học vấn ấn tượng. Họ vừa đứng trên đỉnh cao nghệ thuật, vừa là những "học bá" chính hiệu, phá vỡ hoàn toàn định kiến "bình hoa di động". Hãy cùng khám phá 10 gương mặt nghệ sĩ có học vấn đỉnh nhất Cbiz để thấy trí tuệ học thuật khi hòa cùng tài năng nghệ thuật có thể tỏa sáng thế nào.

1. Dụ Ân Thái

Người ta hay nhớ tới Dụ Ân Thái qua hình tượng Lữ Tú Tài mọt sách trong Võ Lâm Ngoại Truyện, nhưng ít ai biết anh thực sự là "mọt sách" ngoài đời. Sở hữu tới ba bằng tiến sĩ, trong đó có hai bằng Diễn xuất và Đạo diễn tại Học viện Hý kịch Trung ương, cùng một bằng Tiến sĩ Đạo diễn tại Học viện Sân khấu Thượng Hải, Dụ Ân Thái được mệnh danh là "siêu nhân học thuật" của làng giải trí Hoa ngữ.

Dụ Ân Thái

Con đường học tập của nam tài tử này còn đặc biệt hơn khi anh từng nhận học bổng toàn phần sang Đại học Oxford nghiên cứu về Shakespeare. Khi tham gia Đại Tần Đế Quốc, anh tự tay chỉnh sửa lời thoại, bổ sung điển tích cho chuẩn xác về mặt lịch sử. Thậm chí, năm 2006 anh từng từ chối làm học giả khách mời tại Harvard chỉ để tiếp tục đóng Võ Lâm Ngoại Truyện.

2. Táp Bối Ninh

Là MC quen thuộc của Hôm Nay Nói Pháp Luật và một trong những gương mặt nổi bật nhất nhì chương trình Minh Tinh Đại Trinh Thám, Táp Bối Ninh lại có xuất phát điểm từ con đường luật học. Anh được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh từ khi mới học lớp 11 - một kỳ tích mà rất ít học sinh làm được. Sau khi tốt nghiệp cử nhân, anh tiếp tục được tuyển thẳng lên học thạc sĩ ngành Luật, trở thành hình mẫu "học bá" điển hình.

Táp Bối Ninh

Trong thời gian dẫn Hôm Nay Nói Pháp Luật, Táp Bối Ninh có thể phân tích từng biểu cảm nhỏ của nghi phạm bằng tư duy luật và tâm lý học. Khi tham gia Minh Tinh Đại Trinh Thám, Táp Bối Ninh cũng gây ấn tượng với sự thông minh, nhanh nhạy. Trong một tập, nam MC còn đọc vanh vách Điều 232 Bộ luật Hình sự Trung Quốc để giảng về tội giết người, khiến khán giả vừa ngạc nhiên vừa bật cười.