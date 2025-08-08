10 ngày mang quà ra mắt nhà bạn trai Ấn, cô gái Việt vẫn bị từ chối và cái kết

Vượt qua rào cản gia đình

Lê Tống Mỹ Lan (SN 1994) sinh ra và lớn lên trong gia đình có 2 chị em gái ở TPHCM. Cô luôn tự tin mình “giàu” về mặt tinh thần khi có gia đình là chỗ dựa vững chắc. Hiện tại, cô đang khởi nghiệp trong lĩnh vực ẩm thực.

Vignesh Mahadevan (SN 1989) là con cả trong gia đình có 2 anh em trai, thuộc tầng lớp Bà La Môn ở Ấn Độ. Gia đình anh kế thừa, gìn giữ và thực hiện nhiều truyền thống, nghi lễ tôn giáo.

Mỹ Lan và Vignesh có 6 năm tìm hiểu trước khi về chung nhà

Dù đến từ 2 đất nước xa lạ, khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo nhưng Mỹ Lan và Vignesh vẫn chọn gắn bó với nhau. Và họ đã cùng nhau vượt qua nhiều rào cản để có được cái kết đẹp.

Năm 2018, Vignesh sang Việt Nam làm phi công cho một hãng hàng không. Tháng 3/2019, cặp đôi quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò và nhanh chóng có cuộc hẹn đầu tiên ở rạp chiếu phim.

Vignesh hài hước, biết hát, kể chuyện và làm ảo thuật. Mỹ Lan là cô gái tò mò, ưa khám phá nên luôn thấy vui vẻ, mới mẻ khi ở cạnh anh. Cuộc hẹn thứ 2, 3, 4... cứ tiếp diễn, tình cảm lớn dần một cách tự nhiên và họ yêu nhau lúc nào không hay.

Cặp đôi cùng sống và làm việc tại TPHCM, mỗi ngày quan tâm nhau bằng những bữa ăn ngon, những lời nói ngọt ngào...

“Cuộc sống của chúng tôi bình yên. Mỗi ngày được ở bên nhau, làm điều bình dị cùng nhau là hạnh phúc rồi. Tôi nghĩ, chính sự nhẹ nhàng, không phô trương đó khiến tôi muốn gắn bó với anh”, Mỹ Lan chia sẻ.