10 năm đi hát giành 2 giải quán quân, Đức Phúc hiện giàu có cỡ nào?

Đức Phúc đăng quang trong cuộc thi Giọng hát Việt 2015. Mới đây nhất, anh lại khiến công chúng nức lòng khi giành chiến thắng tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 được tổ chức tại Nga. Đại diện Việt Nam xuất sắc giành giải thưởng 9 tỷ đồng.

Sau 10 năm đi hát, việc Đức Phúc đạt được 2 giải thưởng quán quân khiến ai cũng ngưỡng mộ. Giọng ca sinh năm 1996 này đang là một trong những nghệ sĩ trẻ có giá cát-xê cao ngất ngưởng. Với thu nhập từ nghệ thuật, nam ca sĩ từng tiết lộ bản thân đang sở hữu nhà vài tỷ đồng, xe hơi, 10 sổ tiết kiệm và rất nhiều đồ hiệu.

Nguồn thu nhập chính của Đức Phúc đến từ ca hát, hợp đồng quảng cáo và các nền tảng trực tuyến. Theo một số thống kê, cát-xê biểu diễn hiện tại của anh có thể lên đến khoảng 1 tỷ đồng cho một sự kiện. Bên cạnh đó, các kênh mạng xã hội cùng các hoạt động hợp tác thương hiệu cũng đem lại nguồn thu "khủng" cho nam ca sĩ.