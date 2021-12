10 năm 'biến mất' của ca sĩ Hoàng Hải: Sự thật ít biết

Những lúc như vậy, hoặc là tôi kiên nhẫn ngồi chia sẻ với mọi người về suy nghĩ của mình. Nhưng khi thấy không thể giải thích được thì tôi cũng chỉ mỉm cười cho qua thôi.

Vì thực ra, tôi hiểu mọi người rất yêu thương, lo lắng cho tôi và mong muốn tôi tốt hơn. Nhưng cuộc sống là của mình, mình cảm thấy như thế nào tốt hơn, sống thế nào hạnh phúc hơn thì mình làm thế thôi!

Mục đích sống của loài người là đi tìm kiếm hạnh phúc. Và điều quan trọng nhất của hạnh phúc là tự do. Bản thân tôi luôn tìm kiếm sự tự do, miễn là tự do đó không xâm phạm đến người khác.

Mọi việc tôi làm đều là do bản thân tôi muốn. Vì việc đó đem lại cho tôi sự thoải mái và tự do".



"Để có đỉnh cao, phải đánh đổi rất nhiều thứ"

Hoàng Hải cho hay, trên thực tế anh vẫn đi hát, vẫn làm việc nhưng không ồn ào như trước đây. Với "Hoàng tử Vpop" một thời, đây là sự lựa chọn của anh:

"Làm nghệ thuật, ai cũng muốn nổi tiếng, cũng muốn đạt được một đỉnh cao nào đó. Nhưng để đạt được những điều này thì chúng ta sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ.

Bản thân tôi không muốn như vậy, tôi chọn một cái đích nhẹ nhàng, đơn giản hơn để có cuộc sống bình ổn hơn, cân bằng hơn. Đó là lựa chọn của tôi.

Trong cuộc sống này, mỗi chúng ta đều phải đứng giữa những lựa chọn khác nhau. Và khi đã lựa chọn, tôi không cảm thấy tiếc nuối".



Nhắc tới danh xưng "Bằng Kiều thứ hai" với bao kỳ vọng mà khán giả gửi gắm, Hoàng Hải thẳng thắn chia sẻ: