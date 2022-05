10 mẹo cực hay với chiếc thìa ăn cơm không phải ai cũng biết

Khui bia

Nếu bạn đang vội mà không tìm thấy đồ khui bia thì hãy nghĩ ngay đến thìa. Bạn chỉ cần đặt chiếc thìa ngửa lên, đồng thời làm sao cho thìa nằm ở phía dưới phần nắp tạo thành góc nghiêng khoảng 30 - 45 độ. Sau đó, dùng lực vừa phải bật mạnh lên thì nắp sẽ văng ra ngay.

Lót nồi để nướng khoai

Bạn chỉ cần đặt 5 chiếc thìa inox vào đáy nồi, đồng thời cho khoai vào. Sau đó, tiến hành nướng với lửa nhỏ đến khi khoai chín. Với cách chế biến này thì độ thơm ngon sẽ không hề kém cạnh khi nướng bằng bếp than.

Đập nước đá

Nếu viên đá lạnh quá to so với cốc của bạn, hãy dùng thìa để làm nhỏ chúng. Bạn chỉ cần chọn 1 chiếc thìa có kích thước to và cứng, đồng thời cho đá vào túi, sau đó cẩn thận dùng lực vừa phải để đập lên túi đá.

Theo Khoevadep