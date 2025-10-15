10 màn trình diễn âm nhạc huyền thoại nhất lịch sử Victoria’s Secret Fashion Show

Victoria’s Secret Fashion Show 2025 hứa hẹn “đốt cháy” sàn diễn New York với dàn sao toàn nữ gồm Missy Elliott, Karol G, Madison Beer và nhóm TWICE. Nhân dịp này, hãy cùng điểm lại 10 màn trình diễn âm nhạc huyền thoại từng làm nên lịch sử show diễn đình đám này.

Tại show năm 2012 ở New York, Justin Bieber khiến khán giả phát cuồng khi trình diễn “Beauty and a Beat” và “As Long as You Love Me”. Vừa hát vừa khoe vũ đạo điêu luyện giữa dàn thiên thần rực rỡ, nam ca sĩ trẻ khi đó đã “đốt cháy” cả sàn runway với phong thái tự tin và năng lượng bùng nổ. Trở lại năm 2001, giọng tenor huyền thoại Andrea Bocelli mang đến phần trình diễn xúc động tại Bryant Park (New York). Giữa ánh nến lung linh (dù là giả), ông cất cao giọng hát “Mascagni” khiến cả khán phòng lặng người - một khoảnh khắc hiếm hoi đầy cảm xúc giữa những bộ cánh gợi cảm. Năm 2011, Nicki Minaj biến sàn diễn Victoria’s Secret thành “vũ trụ sắc màu” của riêng mình. Diện bộ trang phục neon nổi bật, cô trình diễn bản hit “Super Bass” sôi động trong phần PINK, khuấy động cả khán phòng bằng năng lượng và cá tính đặc trưng, đúng kiểu “It’s Nicki’s world, we just live in it!”. Tại London năm 2014, Hozier khiến hàng triệu trái tim “tan chảy” khi mang ca khúc “Take Me to Church” lên sàn diễn. Trong bộ trang phục đen giản dị, giọng hát trầm ấm của anh hòa cùng ánh sáng huyền ảo, tạo nên một trong những khoảnh khắc âm nhạc tinh tế nhất lịch sử Victoria’s Secret. Cũng trong show năm 2014 ở London, Ed Sheeran khiến cả dàn thiên thần “say mê” với “Thinking Out Loud”, bản tình ca từng giúp anh đoạt giải Grammy. Chỉ với cây đàn guitar và nụ cười mộc mạc, Ed đã biến sàn diễn lấp lánh ánh kim tuyến trở thành một sân khấu đầy cảm xúc và lãng mạn. Bruno Mars từng xuất hiện hai lần trên sàn diễn Victoria’s Secret, nhưng màn trình diễn năm 2016 tại Paris mới thật sự là huyền thoại. Với “24K Magic” và phong thái biểu diễn bùng nổ, anh biến từng lời ca thành sân khấu funk nóng bỏng, khiến mọi khán giả phải nhún nhảy theo. Năm 2002, ba cô gái Beyoncé, Kelly Rowland và Michelle Williams thuộc nhóm Destiny’s Child đã tỏa sáng trong trang phục vàng ánh kim đồng điệu. Họ mang đến bản “8 Days of Christmas” trong phần trình diễn mang chủ đề lễ hội, tạo nên một tiết mục đậm không khí Giáng sinh và tràn đầy năng lượng nữ quyền. Cũng trong show năm 2016 tại Paris, Lady Gaga mang đến loạt màn trình diễn khiến khán giả “nín thở”. Cô thể hiện “Million Reasons” cùng bản mashup “AYO” và “John Wayne”, thay đổi liên tục nhiều bộ trang phục táo bạo. Không chỉ hát, Gaga còn tự tin sải bước như một thiên thần thực thụ trên sàn catwalk khiến cả thế giới phải trầm trồ. Không chỉ một, mà hai năm liên tiếp (2013 ở New York và 2014 tại London), Taylor Swift xuất hiện như “nữ thần nhạc pop” của Victoria’s Secret. Đặc biệt năm 2014, cô trình diễn “Blank Space” và “Style”, vừa hát vừa tương tác với dàn thiên thần trong không khí ngập tràn sự tự tin và quyến rũ. Không ngạc nhiên khi Swift được khán giả tôn vinh là “thiên thần danh dự” của show. Ngôi vương thuộc về Harry Styles với màn trình diễn năm 2017 tại Thượng Hải. Khi anh hát “Kiwi” và “Only Angel”, khán giả như bùng nổ. Giọng hát, phong thái cổ điển pha chút nổi loạn và vũ đạo tinh nghịch khiến anh trở thành “linh hồn” của đêm diễn. Quá hoàn hảo cho một chương trình tôn vinh những nàng thơ thiên thần.