10 điều thú vị ít ai biết về quốc gia Đông Timor

Timor Leste hay Đông Timor là một quốc gia ít được biết đến ở Đông Nam Á. Nhiều người không biết về quốc gia này phần lớn là do nó bị lu mờ bởi nước láng giềng Indonesia.
Du lịch của nước Đông Timor vẫn chưa bùng nổ, chỉ có hơn 74.000 lượt du khách ghé thăm vào năm 2019. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn có một số điểm thu hút du khách như các điểm lặn tuyệt vời, các vùng nông thôn yên bình hay sự thân thiện ấm áp của người dân. Dưới đây là một số điều thú vị về Đông Timor:
1. Quốc gia trẻ nhất Đông Nam Á
Vào tháng 5 năm 2002, Đông Timor trở thành quốc gia mới thành lập trẻ nhất ở thế kỷ 21 sau khi giành được độc lập từ Indonesia. Đông Timor từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha, sau đó bị thay thế bởi Indonesia, phải mất gần 3 thập kỷ trước khi giành được độc lập và hiện quốc gia này đang dần phục hồi sau những tác động của chiến tranh.
2. Người dân đa số theo đạo Công giáo và nói tiếng Bồ Đào Nha
Người Bồ Đào Nha và người Tây Ban Nha lần lượt đặt chân đến Đông Timor vào năm 1520 và 1522. Vì từng là thuộc địa của các quốc gia phương Tây nên văn hóa và truyền thống của nước này chịu ảnh hưởng rất nhiều.
Đông Timor là quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha duy nhất ở châu Á và là một trong 2 quốc gia châu Á chủ yếu theo đạo Công giáo (quốc gia còn lại là Philippines).
3. Có nhiều bãi biển hoang sơ
Đông Timor có rất nhiều bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp. Gần thủ đô Dili có 2 bãi biển phổ biến với khách du lịch là Areia Branca và Cristo Rei.
Trong khi đó, có nhiều bãi biển hoang sơ khác để khám phá như ở đảo Baucau, Com, Valu và Jaco.
4. Các điểm lặn đáng kinh ngạc
Các địa điểm lặn ở Đông Timor nằm trong vị trí của vùng san hô nên có rất nhiều sinh vật biển cùng cảnh vật dưới biển tuyệt đẹp. Ước tính quốc gia này có khoảng 1.200 loài cá khác nhau và 400 loài san hô, khiến cho các chuyến lặn biển trở nên hấp dẫn vô cùng.
Cá đuối, cá mập voi, rùa và thậm chí cả cá nược thường xuyên xuất hiện ở vùng biển Đông Timor, làm tăng thêm khung cảnh vốn đã đầy màu sắc của các rạn san hô.
5. Nơi diễn ra cuộc đua xe đạp leo núi khắc nghiệt nhất thế giới
Đông Timor là quê hương của giải đua xe đạp leo núi khắc nghiệt nhất thế giới “Tour de Timor”. Những người đi xe đạp muốn thử thách kỹ năng của mình hãy đến đất nước này để chinh phục những địa hình độc đáo.
Đông Timor có những ngọn đồi gồ ghề và những con đường dốc, khiến nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng để đua xe.
Tuy nhiên, ngay cả những người đi xe đạp bình thường cũng có thể đạp xe vòng quanh Đông Timor nhờ diện tích khiêm tốn và mật độ giao thông thấp. Du khách sẽ băng qua những con đường rải sỏi và đường mòn trên núi được bao quanh bởi rất nhiều phong cảnh đẹp.
6. Quốc gia trồng cà phê
Đông Timor có ngành công nghiệp cà phê phát triển mạnh. Từ thủ đô Dili đến vùng cao nguyên nơi trồng cây cà phê, du khách sẽ có những chuyến đi thú vị để khám phá quy trình trồng và sản xuất cà phê của quốc gia này.
7. Điểm ngắm cá voi và cá heo
Đông Timor là một trong những nơi tốt nhất để ngắm cá voi và cá heo vì nó nằm trong vùng tam giác san hô. Nhờ có vùng biển đầy ắp các loài sinh vật, quốc gia này là nơi có nhiều loài động vật có vú sinh sống.
Từ tháng 10 tới tháng 12, eo biển Wetar đóng vai trò là đường cao tốc di cư giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Vì vậy, du khách chắc chắn sẽ bắt gặp những chú cá voi khổng lồ hoặc cá heo tinh nghịch, nếu may mắn còn có thể thấy cá mập voi.
8. Công viên quốc gia khá khiêm tốn
Không giống như nhiều quốc gia khác, Đông Timor chỉ có một công viên quốc gia với diện tích khiêm tốn là Nino Konis Santana.
Công viên Quốc gia Nino Konis Santana (tiếng Bồ Đào Nha: Parque Nacional Nino Konis Santana) được đặt theo tên của một trong những anh hùng đấu tranh cho độc lập của Đông Timor. Công viên được thành lập vào năm 2007 và có diện tích khoảng 1.236 km2, bao gồm các khu rừng nhiệt đới, các bãi biển, các khu vực đá vôi và các khu vực đồi núi.
Đây là nơi sinh sống của nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm, bao gồm cả loài khỉ đuôi dài đen, loài chim quý như đại bàng, quạ đầu đen, các loài động vật biển như cá voi xanh và rùa biển. Công viên cũng là nơi có nhiều hoạt động du lịch như đi bộ đường dài, lặn và trượt ván.
Công viên Quốc gia Nino Konis Santana là một trong những điểm đến du lịch phổ biến ở Đông Timor, thu hút du khách đến đây để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương.
9. Nhiều cảnh quan nguyên sơ
Đồi Ramelau: Đây là đỉnh núi cao nhất ở Đông Timor, cao 2.963 mét. Từ đây, du khách có thể ngắm toàn cảnh Đông Timor, xem mặt trời mọc hoặc lặn.
Đảo Atauro: Đảo Atauro nằm ở phía bắc Đông Timor và được coi là một trong những điểm đến du lịch phổ biến nhất của quốc gia này. Đảo có nhiều bãi biển đẹp và rạn san hô nguyên sơ, là điểm đến tuyệt vời cho du khách yêu thích lặn biển.
Thác nước Uato Lari: Thác nước này nằm ở phía đông Đông Timor, gần biên giới với Indonesia. Đây là một trong những thác nước đẹp nhất nước, với cảnh quan hoang sơ và rừng nhiệt đới.
Hồ Maubara: Hồ này nằm ở phía tây bắc Đông Timor, gần bờ biển. Hồ có cảnh quan đẹp với núi rừng và đồi cát trắng xung quanh, là nơi tuyệt vời để đến thư giãn.
10. Bức tượng Chúa Kitô khổng lồ
Bức tượng Chúa Kitô khổng lồ ở Đông Timor (tiếng Bồ Đào Nha: Cristo Rei de Dili) là một bức tượng Chúa Kitô đứng trên đỉnh đồi ở phía đông thủ đô Dili. Bức tượng cao 27 mét, được xây dựng vào năm 1996 để kỷ niệm 20 năm độc lập của Đông Timor.
Bức tượng được tạo ra bởi nghệ sĩ Mỹ Mátyás Márfi, được xây dựng bởi các nghệ nhân địa phương. Nó làm bằng bê tông và thép, được phủ bằng lớp đồng mỏng.
Đây là một trong những biểu tượng quan trọng của quốc gia này, là nơi được nhiều người dân và du khách đến tham quan và chiêm ngưỡng cảnh quan của Dili và vịnh Dili. Từ đỉnh đồi, du khách có thể ngắm toàn cảnh Dili và thung lũng sông Comoro. Bên cạnh đó, đây còn là một nơi linh thiêng và được coi là điểm đến tâm linh quan trọng của người dân Đông Timor.
Theo: Thetravel