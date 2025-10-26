10 điều thú vị ít ai biết về quốc gia Đông Timor

Timor Leste hay Đông Timor là một quốc gia ít được biết đến ở Đông Nam Á. Nhiều người không biết về quốc gia này phần lớn là do nó bị lu mờ bởi nước láng giềng Indonesia.

Du lịch của nước Đông Timor vẫn chưa bùng nổ, chỉ có hơn 74.000 lượt du khách ghé thăm vào năm 2019. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn có một số điểm thu hút du khách như các điểm lặn tuyệt vời, các vùng nông thôn yên bình hay sự thân thiện ấm áp của người dân. Dưới đây là một số điều thú vị về Đông Timor:

1. Quốc gia trẻ nhất Đông Nam Á

Vào tháng 5 năm 2002, Đông Timor trở thành quốc gia mới thành lập trẻ nhất ở thế kỷ 21 sau khi giành được độc lập từ Indonesia. Đông Timor từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha, sau đó bị thay thế bởi Indonesia, phải mất gần 3 thập kỷ trước khi giành được độc lập và hiện quốc gia này đang dần phục hồi sau những tác động của chiến tranh.

2. Người dân đa số theo đạo Công giáo và nói tiếng Bồ Đào Nha

Người Bồ Đào Nha và người Tây Ban Nha lần lượt đặt chân đến Đông Timor vào năm 1520 và 1522. Vì từng là thuộc địa của các quốc gia phương Tây nên văn hóa và truyền thống của nước này chịu ảnh hưởng rất nhiều.

Đông Timor là quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha duy nhất ở châu Á và là một trong 2 quốc gia châu Á chủ yếu theo đạo Công giáo (quốc gia còn lại là Philippines).

3. Có nhiều bãi biển hoang sơ

Đông Timor có rất nhiều bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp. Gần thủ đô Dili có 2 bãi biển phổ biến với khách du lịch là Areia Branca và Cristo Rei.