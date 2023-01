10 điểm đến cho thấy sự kỳ diệu của tự nhiên

Vườn quốc gia Namib-Naukluft, Namibia: Đứng tại Công viên Quốc gia Namib-Naukluft có cảm giác như đang ở trong một bức tranh. Sâu bên trong Namib Dessert là công viên quốc gia khiến tất cả du khách phải sửng sốt: Khi mặt trời phản chiếu trên những bãi cát của sa mạc, cát chuyển sang màu cam sáng. Cát màu cam tạo nên phông nền giống như bức tranh ngoạn mục tương phản với nền đất sét trắng và những cây lạc đà khô đứng thẳng. Ngay cả các bức ảnh kỹ thuật số của Vườn quốc gia Namib-Naukluft cũng trông giống như tranh vẽ tay. Ảnh: @craigelsonphotography.

Thác nước dưới nước, Mauritius: Quốc đảo Mauritius nằm trên cao nguyên dưới biển được gọi là Mascarene. Ngoài khơi bờ biển Mauritian là một trong những ảo ảnh quang học tự nhiên mê hoặc: Một thác nước dưới nước. Nơi đây trông giống như một thác nước sâu bên trong đại dương màu ngọc lam, nhưng thực ra không phải là nước. Ảo giác về thác nước dưới nước được tạo ra bởi cát bị dòng hải lưu đẩy ra khỏi cao nguyên. Ảnh: Blaze Trends.

The Wave, Arizona: Tại Đài tưởng niệm quốc gia Vermilion Cliffs ở Arizona có một khối đá sa thạch được gọi là The Wave (làn sóng). Sự xói mòn của gió tạo cho tảng đá sa thạch vẻ ngoài của những con sóng biển đầy màu sắc, khiến ảo ảnh gợn sóng trở thành điều kỳ diệu. Những người lên kế hoạch đến The Wave cần chú ý đến hệ thống cấp một số lượng rất hạn chế giấy phép, thường trước từ 2 ngày đến 4 tháng. Ảnh: Adventure.

Fata Morgana, Nam Cực: Ảo ảnh quang học thường dựa trên nhận thức sai lệch về độ sâu và Fata Morgana - hiện tượng thường xuyên ở Nam Cực - là một ví dụ. Fata Morgana là một loại ảo ảnh được tạo ra khi không khí trong lành đến mức làm cho các vật thể ở xa trông rất sắc nét. Thông thường, các vật thể thậm chí bị bóp méo, uốn cong hoặc đảo ngược để trông giống như những thứ hoàn toàn khác, như việc nhìn thấy những hòn đảo chưa từng tồn tại, UFO... Ảnh: Reddit.