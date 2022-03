10 dấu hiệu chuyển nặng ở trẻ dưới 5 tuổi mắc Covid-19, cần liên hệ y tế

Phòng chống lây nhiễm



Thời gian gần đây, số nhiễm trên cả nước tăng cao khiến số lượng trẻ mắc Covid-19 và chuyển nặng cũng tăng nhanh chóng.



Theo bác sĩ Nguyễn Thành Lê, Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Khoa được bệnh viện giao cho 80 giường điều trị trẻ mắc Covid-19, tuy nhiên hiện nay đã có khoảng hơn 100 bệnh nhi. Số lượng trẻ nhập viện rất đông, tăng đột biến từ trước đến nay. “Trước chỉ lẻ tẻ vài ca, đợt này số lượng bệnh nhi tăng nhanh. Có những ngày cao điểm là hơn 20 trẻ”, bác sĩ thông tin.



Bác sĩ cho biết, đa phần trẻ nhập viện có triệu chứng sốt cao liên tục, kèm theo dấu hiệu li bì, bỏ ăn, bỏ bú, co giật, một số trẻ suy hô hấp. Các bệnh nhi đều được phân ở tầng 2, cần sự can thiệp của y tế.



Cũng theo Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, mặc dù tỷ lệ trẻ mắc Covid-19 diễn biến nặng thấp hơn so với người lớn, tuy nhiên, số lượng tăng nhanh nên số trẻ em diễn biến nặng cũng sẽ tăng. Các trẻ diến tiến nặng thường xảy ra ở nhóm có bệnh nền như thận, bệnh về huyết học, cơ địa béo phì.



“Hầu hết trẻ mắc Covid-19 những ngày đầu là sốt. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo cha mẹ hãy bình tĩnh, không nhất thiết phải đưa con đến cơ sở y tế ngay lập tức mà hãy làm theo các cách hướng dẫn của Bộ Y tế như sốt thì dùng hạ sốt. Theo dõi nếu trẻ có những dấu hiệu nặng thì cần đến ngay cơ sở y tế”, bác sĩ Lê đưa ra khuyến cáo.



Bác sĩ cũng lưu ý phụ huynh tuyệt đối không nên tự mua thuốc kháng virus hoặc các thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, không được Bộ Y tế cấp phép cho trẻ uống để tránh “tiền mất tật mang”.