10 dấu hiệu cảnh báo ắc quy ô tô sắp 'cạn nguồn'

Ắc quy là “trái tim” cung cấp điện năng cho toàn bộ hệ thống trên ô tô. Khi ắc quy bắt đầu khô, nhiều chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt sẽ dần bộc lộ bất thường. Nếu bỏ qua, tài xế có thể đối mặt với sự cố chết máy giữa đường. Dưới đây là 10 dấu hiệu điển hình để nhận biết sớm. Bên cạnh đó, các chuyên gia khuyến cáo, khi nhận thấy từ 2–3/10 dấu hiệu, chủ xe cần đưa xe đi kiểm tra ngay. Bổ sung dung dịch hoặc thay mới kịp thời không chỉ giúp xe vận hành ổn định mà còn tránh nguy cơ hỏng hóc tốn kém hơn.

1. Đèn pha yếu hơn bình thường: Đèn pha mờ dần, ánh sáng không còn ổn định là biểu hiện sớm của việc ắc quy thiếu dung dịch, dẫn tới nguồn điện cung cấp suy giảm.