10 cung điện tráng lệ ở Ấn Độ nên đến thăm

Đây không chỉ là tuyệt tác về kiến trúc mà còn mang tính lịch sử, nghệ thuật và văn hóa của Ấn Độ.
City Palace, Udaipur bang Rajasthan là một quần thể khổng lồ, được xây năm 1559 trên một ngọn đồi và mở rộng qua gần 400 năm. City Palace được xây chủ yếu bằng đá granite và đá cẩm thạch, kết hợp kiến trúc Ấn Độ, châu Âu và Trung Quốc. Từ những ô cửa sổ, bạn có thể ngắm hồ Pichola lấp lánh dưới nắng mặt trời; hay leo lên sân thượng để nhìn những ngọn đồi uốn lượn quanh hồ. Đặc biệt, cung điện có căn phòng hoàn toàn bằng gương tạo nên một hiệu ứng ánh sáng huyền ảo.
City Palace, Jaipur bang Rajasthan là một quần thể kiến trúc rộng lớn, thể hiện sự giàu có và quyền lực của các Maharajas (đại đế) của Jaipur. Đến đây, du khách được xem bộ sưu tập khổng lồ về trang phục hoàng gia, xem sảnh tiếp kiến công chúng của các vị vua, tham quan các khu nhà riêng trải dài như một mê cung, hay đi trong sân ngắm 4 cánh cổng được trang trí công phu.
Cung điện Jai Vilas, Gwalior bang Madhya Pradesh mang phong cách Ý với những hàng cột lớn, những bức tường tam giác cổ điển và những sảnh lát đá cẩm thạch vô tận. Sảnh Durbar có với trần nhà dát vàng lá, tường ốp gương và 2 chiếc đèn chùm khổng lồ - mỗi chiếc nặng gần 3,5 tấn.
Cung điện Hazarduari, Murshidabad bang Tây Bengal là cung điện ngàn cửa. với 900 cái cửa thật và 100 cửa giả để đánh lừa kẻ xâm nhập. Trong sảnh Durbar tráng lệ có một chiếc đèn chùm từng chứa 1.001 ngọn nến và ngày nay có 96 bóng đèn tỏa sáng. Đèn này được cho là lớn thứ 2 thế giới sau chiếc đèn chùm ở cung điện Buckingham, Anh.
Cung điện Cooch Behar bang Tây Bengal là sự pha trộn giữa kiến trúc Ấn Độ và Ý. Với diện tích gần 4.600m2 và 50 phòng, Cooch Behar là nơi từng diễn ra cuộc sống của cung đình.
Cung điện Lakshmi Vilas, Vadodara bang Gujarat rộng 220ha và được cho là rộng gấp 4 lần cung điện Buckingham của Anh. Lakshmi Vilas có mái vòm hình củ hành, tháp canh, ban công dát vàng, kính màu cùng bộ sưu tập tranh Raja Ravi Varma độc đáo. Ngày nay, dòng họ Gaekwad (gia tộc hoàng gia nổi tiếng và giàu có nhất trong lịch sử Ấn Độ) vẫn tiếp tục sống ở đây.
Cung điện Chowmahalla, Hyderabad bang Telangana được xây vào thế kỷ XVIII. 4 cung điện trong Chowmahalla tạo thành một hình tứ giác hoàn hảo. Trung tâm cung điện là sảnh Khilwat Mubarak Durbar với bệ ngai vàng bằng đá cẩm thạch rực rỡ dưới những chiếc đèn chùm.
Cung điện Mysore, Mysuru bang Karnataka như một lễ hội ánh sáng. Ở đây có những ngai vàng nạm ngọc, những mái vòm dát vàng; còn trần nhà thì sơn màu đỏ ruby, xanh lam sapphire và xanh lục bảo.Những chiếc đèn chùm ở đây đung đưa như nhảy múa trên những cây cột chạm khắc tinh xảo. Thú vị là bãi cỏ cung điện có 100.000 ngọn đèn nên trông giống như một xứ sở thần tiên.
Cung điện Thirumalai Nayakkar Mahal, Madurai bang Tamil Nadu có những cây cột cao vút như thể vươn tới bầu trời. Được xây vào năm 1636 bởi vua Thirumalai Nayak, cung điện kết hợp phong cách kiến trúc bản địa và Hồi giáo với những mái vòm và phù điêu lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Cung điện Mattancherry, Kochi bang Kerala được người Bồ Đào Nha tặng vào năm 1555 và người Hà Lan trùng tu sau đó. Ngày nay, cung điện là bảo tàng trưng bày nhiều hiện vật quý giá liên quan đến triều đại Kochi như: ngai vàng, xe kiệu, vũ khí, trang phục hoàng gia, chân dung của các vị vua... Ở đây có các bức tranh tường tinh xảo phủ kín các bức tường trải dài dọc theo những hành lang hẹp.