10 cung điện tráng lệ ở Ấn Độ nên đến thăm

City Palace, Udaipur bang Rajasthan là một quần thể khổng lồ, được xây năm 1559 trên một ngọn đồi và mở rộng qua gần 400 năm. City Palace được xây chủ yếu bằng đá granite và đá cẩm thạch, kết hợp kiến trúc Ấn Độ, châu Âu và Trung Quốc. Từ những ô cửa sổ, bạn có thể ngắm hồ Pichola lấp lánh dưới nắng mặt trời; hay leo lên sân thượng để nhìn những ngọn đồi uốn lượn quanh hồ. Đặc biệt, cung điện có căn phòng hoàn toàn bằng gương tạo nên một hiệu ứng ánh sáng huyền ảo.