Đứng đầu bảng là bức ảnh nhận được tới 32 triệu lượt "like" của danh thủ người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo chia sẻ về việc anh và bạn gái - người mẫu Georgina Rodriguez đang chờ đợi một cặp song sinh chào đời. Vào ngày 28/10, danh thủ Ronaldo đã chia sẻ trên tài khoản khoảnh khắc "selfie" của anh và bạn gái cùng bức ảnh siêu âm báo tin vui. Ronaldo hiện là cha của một cặp song sinh 4 tuổi - Eva Maria và Mateo, cô con gái 4 tuổi Alana Martina và cậu con trai 11 tuổi Cristiano Jr (Ảnh: Instagram).