10 bộ cánh thảm đỏ 2021 khiến 5 châu 4 bể bàn tán không ngớt

Khi mặc đẹp đơn thuần đã quá nhàm thì lối phục sức ẩn chứa tuyên ngôn hay thông điệp trở thành món ăn tuyệt vời với giới truyền thông. Năm qua, Bella Hadid đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mang hào quang đến soi tỏ thảm đỏ Cannes với sáng tạo từ Schiaparelli.



Nữ hoàng của thảm đỏ Cannes 2021 đích thị Bella Hadid! Đỉnh cao ở chỗ dù phơi hẳn ngực trần nhưng tổng thể của trang phục lại chẳng phô phang chút nào.

Khoảng hở thênh thang với hai bầu ngực nặng trĩu của Bella được che phủ bởi vòng cổ hình lá phổi được chạm trổ qua hơn 1.000 giờ. Vốn theo đuổi trường phái siêu thực và tư duy cấp tiến, Schiaparelli thường lấy cảm hứng từ chính những bộ phận trên cơ thể con người. Trong năm 2021 thì lá phổi cũng chính là tâm điểm bảo vệ của nhân loại khi đại dịch Covid-19 bao trùm khắp nơi. Kết hợp cùng đường cong của siêu mẫu thế hệ mới, chẳng trách sao bộ cánh khiến dân tình bàn tán rôm rả đến thế.

Zendaya x Valentino

Thế nào là "thiên thời - địa lợi - nhân hòa"? Là khi chiếc đầm Valentino vàng óng được ướm lên thân thể 0% mỡ thừa của Zendaya, cộng hưởng cùng những cơn gió dịu dàng như mơn trớn từng mét vải.



Netizen đã xôn xao đến mỏi miệng mỗi khi Zendaya bước lên thảm đỏ trong năm qua, nhưng thành thật thì chiếc đầm Valentino này mới là đại kiệt tác!

Từng khoảnh khắc của bạn gái Spider Man trên thảm đỏ 2021 đều có thể lưu lại và ngắm nhìn không dứt. Chưa kể, nữ diễn viên còn khéo khoe danh vị Đại sứ Bulgari khi phục sức với bộ phụ kiện Magnifica có giá lên tới 6 triệu đô. Cô cũng là nữ nhân đầu tiên được ưu ái sử dụng chúng tại một sự kiện tầm cỡ hành tinh như Oscar.

Anya Taylor-Joy x Dior

"Ngựa ô" của làng mốt quốc tế năm qua chính là nữ chính của Queen Gambit. Cô cũng trở thành nàng thơ mới của Dior, được thương hiệu lâu đời chăm chút từng li từng tí với các kiệt tác độc bản. Tốn nhiều giấy mực nhất hẳn là bộ cánh được cô diện tới thảm đỏ Emmy 2021.



Được mổ xẻ không ngớt cũng bởi dân tình chia hai phe rõ rệt: bên thì ngả nghiêng trước nhan sắc vô thực cùng phong cách thanh tao của cô nàng, bên lại bỉ bai rằng bộ cánh chẳng khác nào tấm rèm dày cộm treo lủng lẳng trên chiếc mắc tong teo.

Bên cạnh đó, một chi tiết được nhắc tới liên hồi là bộ trang sức choáng ngợp của Tiffany & Co. Riêng chiếc vòng cổ khiến nhiều người liên tưởng đến dấu ấn của huyền thoại Shirley MacLaine trong tác phẩm "What A Way To Go!".