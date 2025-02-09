10 bản hợp đồng đáng chú ý ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè

Nicolas Jackson (Chelsea sang Bayern Munich, mượn)

Ồn ào trong vài ngày qua là việc Nicolas Jackson suýt bị hủy bản hợp đồng cho mượn từ Chelsea sang Bayern Munich. Chấn thương của Liam Delap ở loạt trận Ngoại hạng Anh cuối tuần khiến Ban lãnh đạo Chelsea ngần ngừ, gọi Jackson trở về làm giải pháp thay thế.

Jackson sẽ trở thành đồng đội của Harry Kane

Tuy nhiên, vào phút chót, Chelsea vẫn quyết định đưa Jackson sang Bayern Munich. Đội bóng xứ Bavaria sẽ chi 16,5 triệu euro để mượn tiền đạo người Senegal trong một mùa, kèm điều khoản mua đứt bắt buộc với giá 65 triệu euro vào hè năm sau.

Alexander Isak (Newcastle sang Liverpool, 144,5 triệu euro):

"The Kop" khép lại kỳ chuyển nhượng sôi động bằng việc đưa Alexander Isak về sân Anfield với bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Premier League. Chiêu mộ thành công Isak, Liverpool cán mốc chuyển nhượng 483 triệu euro mùa hè này.

Alexander Isak đầu quân cho Liverpool

Jadon Sancho (Man United sang Aston Villa, mượn):