Ngày 1-7, sau hơn một tháng tạm hoãn xét xử, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hương (tức Hương 'Mẩu') cùng 2 bị cáo là cựu cán bộ công an và 9 bị cáo khác trong vụ án Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, phiên tòa được mở vào ngày 22-5. Quá trình xét xử, HĐXX đã tạm hoãn phiên tòa để làm rõ tình tiết mới về căn hộ chung cư liên quan một bị cáo trong vụ án.

Tại phiên tòa lần này, đại diện VKS công bố bản luận tội đề nghị mức án với các bị cáo. Theo đó, VKS đề nghị mức án tử hình với 11 bị cáo, trong số này có hai cựu cán bộ công an là Nguyễn Văn Hưng (cựu cán bộ Công an phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) và Hà Minh Đức (cựu cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên, TP Hà Nội).

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thế Thành và anh trai Nguyễn Thế Lập cùng 7 bị cáo là đàn em của Thành và Hương cũng bị đề nghị mức án tử hình.