1 tuần, hàng trăm học sinh, giáo viên ở Đắk Lắk mắc COVID-19

Theo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk: Hiện, tất cả các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã cho toàn bộ trẻ mầm non và học sinh phổ thông đến trường học trực tiếp. Tuy vậy, so với nhiều tỉnh, thành trên cả nước, tỉ lệ học sinh tỉnh Đắk Lắk được đi học trực tiếp từ đầu năm học đến trước Tết Nguyên đán rất thấp, quá trình học trực tuyến bị gián đoạn do sự cố về đường truyền, cúp điện và thiếu thiết bị...

Vì vậy, chất lượng dạy và học đang bị ảnh hưởng, mục tiêu giữ vững chất lượng dạy học so với năm học 2020-2021 rất khó khăn.