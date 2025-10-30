1 tháng thua 7 trận, hỗn loạn ở Liverpool

Cú ngã ngựa 0-3 ngay tại thánh địa Anfield không chỉ khiến “Lữ đoàn đỏ” Liverpool bị loại khỏi đấu trường cúp quốc nội mà còn đánh dấu thất bại thứ 7 của họ chỉ trong vòng 32 ngày, một con số đáng báo động đối với đội bóng từng thống trị nước Anh.

HLV Arne Slot đã quyết định xoay vòng đội hình mạnh mẽ cho trận đấu này, nhằm bảo toàn lực lượng trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc. Không có sự góp mặt của những ngôi sao chủ lực như Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Hugo Ekitike hay Mohamed Salah, ông trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ và dự bị thể hiện mình. Tuy nhiên, sự non nớt về kinh nghiệm cùng áp lực sân nhà đã khiến các học trò của Slot sụp đổ hoàn toàn trước một Crystal Palace thi đấu kỷ luật và đầy quyết tâm.

Niềm hy vọng chiến thắng của các cầu thủ trẻ như Rio Ngumoha nhanh chóng tan biến khi Liverpool nhận tới ba bàn thua mà không thể ghi nổi bàn danh dự nào. Thất bại này nối dài chuỗi kết quả nghèo nàn mà Liverpool phải gánh chịu kể từ cuối tháng 9.