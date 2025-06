1 sinh viên đại học ở TP.HCM mất sạch 7 tỉ đồng vì sao kê tài khoản theo văn bản giả

Chia sẻ đến Báo Pháp Luật TP.HCM từ một đại diện trường, mới đây, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) bất ngờ nhận được thông tin về việc một sinh viên tên MT (đang học năm cuối) của trường bị lừa số tiền 7 tỉ đồng rồi mất tích.

Sự việc được thông tin đến trường khi gia đình trình báo lên Công an phường 12, quận 10 và Công an TP.HCM. Sau đó, phía công an và phụ huynh đã liên hệ nhà trường để xác minh thông tin, đồng thời phối hợp tìm kiếm sinh viên.

"Ngay khi nhận được thông tin, nhà trường rất sốc vì không hiểu sao một sinh viên năm cuối lại bị lừa và bị lừa một số tiền lớn đến như vậy" - một đại diện trường bày tỏ.

Sau 3 ngày “đua” sao kê tài khoản, 7 tỉ đồng biến mất

Theo bản tường trình của phụ huynh (cha của em MT - sinh viên bị lừa tiền) gửi cho cơ quan công an và nhà trường, vào trưa thứ sáu ngày 23-5, em MT điện về cho mẹ ruột nói rằng: Con được nhà trường chọn đi giao lưu sinh viên quốc tế tại Cộng hòa liên bang Đức và nhờ gia đình nộp tiền vào tài khoản của con để sao kê tài khoản nộp cho trường làm hồ sơ đi giao lưu.

Ngày 26-5 gia đình chuyển vào tài khoản của sinh viên M số tiền 1,5 tỉ đồng. Sau đó, MT gửi về danh sách bản sao kê có 10 sinh viên và nói trường sẽ ưu tiên cho 5 sinh viên có tài khoản sao kê nhiều nhất để nhận học bổng đi du học. Đồng thời, MT yêu cầu gửi thêm tiền vào tài khoản để sao kê, gia đình thấy vậy gửi thêm 1,48 tỉ đồng vào tài khoản cho em MT.