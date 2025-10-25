1 phụ nữ ở Đắk Lắk vi phạm giao thông 7 lần trong 7 ngày

Ngày 24-10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cjo hay sau gần một tháng hoạt động, hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên quốc lộ 25, quốc lộ 29 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk ghi lại nhiều hình ảnh người tham gia giao thông vi phạm.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, trước khi hệ thống camera giám sát trên quốc lộ 25 và quốc lộ 29 đi vào hoạt động, đơn vị đã có nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền để người dân nắm bắt thông tin.

Tuy nhiên, thời gian qua, hệ thống camera ghi lại hình ảnh rất nhiều người vi phạm giao thông trên quốc lộ 25, quốc lộ 29. Thậm chí, có nhiều trường hợp vi vi phạm nhiều lần trong một thời gian rất ngắn.