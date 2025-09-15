1 nữ diễn viên qua đời bi thảm ở tuổi 27, còn bị mẹ thực hiện nghi thức 'minh hôn'

Jung Da Bin sinh năm 1980, bước vào làng giải trí Hàn Quốc vào năm 2000. Giữa lúc sự nghiệp đang lên, cô đột ngột treo cổ tự tử tại nhà bạn trai. Khi ấy, nữ diễn viên xinh đẹp này mới 27 tuổi, khiến công chúng không khỏi thương tiếc và xót xa.

Đến năm 2011, công chúng xôn xao khi mẹ nữ diễn viên tổ chức "minh hôn" (đám cưới linh hồn) cho con gái. Vì tiếc thương con gái qua đời khi chưa kết hôn, nên bà quyết định "se duyên" Jung Da Bin với Ahn Jae Sung (sinh năm 1975 - mất năm 2002), vốn là người quen của gia đình. 2 bên gia đình đã tổ chức lễ hợp nhất tro cốt tại Gyeonggi, với đầy đủ nghi lễ tâm linh để cặp đôi được kết duyên ở thế giới bên kia.