1 nhạc sĩ người Việt sáng tác gửi Red Velvet nhưng chưa được hồi âm

Mới đây, một nhạc sĩ trẻ người Việt - Milo T khiến nhiều fan Kpop vô cùng cảm động khi chia sẻ anh chàng đang cố gắng sáng tác ca khúc gửi đến cho Red Velvet.

Ca khúc Steal My Heart đã được Milo T gửi đến SM nhưng không nhận được hồi âm. Mặc dù vậy thì anh chàng vẫn cố gắng hoàn thiện ca khúc, thu âm và gửi tặng cho các fan Kpop bằng bản thu hoàn chỉnh update trên Spotify và YouTube.

Your browser does not support the video tag.

Steal My Heart (audio)

Qua bản thu, Steal My Heart thực sự là một ca khúc hay và hợp thị hiếu Kpop. Anh chàng nhạc sĩ sáng tác hoàn toàn bằng tiếng Anh, chắc hẳn Milo T đã đầu tư nhiều công sức vào ca khúc này.