1 người chết, 3 người nguy kịch vì thuốc cấm, Bệnh viện Bạch Mai kêu gọi khẩn

Trung tâm Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa tiếp nhận 4 bệnh nhân biến chứng nặng sau khi dùng loại thuốc đã bị cấm.

1. Bệnh nhân nam (51 tuổi, Hải Phòng) tự mua Phenylbutazone online trị đau khớp. Vào viện trong tình trạng sốt cao, phát ban toàn thân. Bệnh nhân được chẩn đoán: Hội chứng DRESS.

2. Bệnh nhân nam (66 tuổi, Nghệ An), người nhà cho dùng Phenylbutazone 35 ngày. Khi vào viện với ban đỏ xuất huyết, sốt và được chẩn đoán: Hội chứng DRESS.

3. Bệnh nhân nam (39 tuổi, Phú Thọ) tự mua thuốc online uống 30 ngày, vào viện trong tình trạng sốt, đau họng, phát ban toàn thân và chẩn đoán: Hội chứng DRESS.