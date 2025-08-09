1 nam nghệ sĩ gặp tai nạn giao thông trên đường đến concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã đi đến chặng cuối cùng với hai đêm Day 7 - 8 tại TP.HCM. Một trong những tiết mục được khán giả mong chờ nhất chính là phần trình diễn Dạ cổ hoài lang do nhóm Nhà Mứt Gừng thể hiện cùng sự hỗ trợ đặc biệt của NSND Hữu Quốc. Tiết mục này được xem như "linh hồn" xuyên suốt concert, khi mỗi lần vang lên đều khiến hàng nghìn khán giả tại sân khấu lẫn người theo dõi qua livestream phải rưng rưng xúc động.

Ở Day 8, Dạ cổ hoài lang một lần nữa được cất lên, vẫn đầy trọn vẹn cảm xúc như những đêm trước. Thế nhưng, câu chuyện phía sau hậu trường mà NSND Hữu Quốc vừa chia sẻ mới đây đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Hữu Quốc cho biết chỉ khoảng một tiếng trước khi tiết mục diễn ra, nam nghệ sĩ gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường đến địa điểm tổ chức concert.