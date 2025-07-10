1 luật sư bị tạm đình chỉ tư cách thành viên vì phát ngôn sai sự thật trên mạng xã hội

Trong quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng, luật sư N đã dùng mạng xã hội phát tán nhiều thông tin không đúng sự thật về nội dung vụ án; luật sư N đã lợi dụng việc hành nghề luật sư, danh nghĩa luật sư, đã đăng tải những bài viết liên quan đến vụ án tranh chấp giữa bà HN và bà L, đưa ra những quan điểm suy diễn, dùng lời lẽ xâm phạm danh dự uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp của bà HN.

Các hành vi này của luật sư N đã vi phạm Quy tắc 31.2 của Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam năm 2019, điểm g khoản 1 Điều 9 Luật Luật sư.