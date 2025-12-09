1 luật sư bị tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM vì lừa dối khách hàng

Luật sư L đã có hành vi vi phạm kỷ luật sau: Trong quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng là bà T và bà P, luật sư L đã không ký hợp đồng dịch vụ pháp lý; chiếm giữ số tiền 70 triệu đồng tiền của khách hàng trái với thỏa thuận giữa luật sư và khách hàng; lừa dối khách hàng nhận 50 triệu đồng của khách hàng để nộp tạm ứng án phí nhưng thực tế chỉ nộp 300.000 đồng.

Các hành vi này của luật sư L đã vi phạm khoản 2 Điều 5, điểm đ khoản 1 Điều 9, Điều 26 Luật Luật sư, Quy tắc 10.5, 9.1 Bộ Quy tắc, thuộc trường hợp tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM 24 tháng theo khoản 2, 4 Điều 30 của Quy chế 50.