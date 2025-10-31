'1 đồng vốn công kéo 4 đồng tư': Việt Nam mở ‘van’ hút vốn mạo hiểm vào công nghệ chiến lược

Cụ thể, Quỹ Đầu tư mạo hiểm quốc gia và Quỹ Đầu tư mạo hiểm của địa phương được tổ chức dưới hình thức doanh nghiệp, có thể là công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần. Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Quỹ quốc gia là Bộ KH&CN, còn tại quỹ địa phương là UBND cấp tỉnh.

Tại họp báo, ông Lương Văn Thường, Trưởng phòng Khởi nghiệp sáng tạo, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ KH&CN) trình bày những nội dung chính của Nghị định 264.

Trước đó, tại hội thảo ngày 22/10 trao đổi kinh nghiệm vận hành quỹ đầu tư mạo hiểm có sử dụng ngân sách nhà nước, ông Bùi Thành Đô – nhà sáng lập kiêm Chủ tịch quỹ ThinkZone Ventures giới thiệu mô hình Fund of Fund của Hàn Quốc. Tính đến năm 2022, KVIC quản lý tổng tài sản trị giá 6,8 tỷ USD, rót vốn vào 1.125 quỹ con, hình thành 31,2 tỷ USD dòng vốn đầu tư cho hơn 9.000 doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Con số cho thấy hiệu quả của việc sử dụng vốn nhà nước làm “vốn mồi”.

Nguồn vốn hình thành quỹ đến từ hai phần: ngân sách Nhà nước và huy động từ khu vực tư nhân. Cụ thể, Quỹ Quốc gia có vốn góp ban đầu 500 tỷ đồng, dự kiến đạt 2.000 tỷ đồng trong 5 năm đầu. Quỹ địa phương không bị ràng buộc mức vốn cố định, giao quyền quyết định cho từng tỉnh.

Ông Lương Văn Thường, Trưởng phòng Khởi nghiệp sáng tạo, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ KH&CN) chia sẻ những điểm chính trong Nghị định 264. Ảnh: Bộ KH&CN

Nghị định 264 quy định rõ giới hạn rủi ro và cơ chế đánh giá hiệu quả đầu tư. Tổng mức tổn thất phát sinh từ các khoản đầu tư sử dụng vốn điều lệ không được vượt quá 50% vốn điều lệ và không yêu cầu bảo toàn vốn cho từng dự án riêng lẻ. Thay vào đó, hiệu quả được đánh giá theo danh mục đầu tư tổng thể trong chu kỳ tối đa 10 năm, hoặc 15 năm đối với dự án công nghệ gắn với dân sự, quốc phòng và các lĩnh vực chiến lược.

Cơ chế miễn trừ trách nhiệm hành chính và nhân sự được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân điều hành quỹ nếu đáp ứng 3 điều kiện: tổn thất phát sinh do yếu tố khách quan (bão lụt, thiên tai, dịch bệnh hoặc thay đổi về chính sách); tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc về đầu tư, các quy định nội bộ quỹ và các nghĩa vụ về minh bạch, trung thực trong quá trình ra quyết định đầu tư; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thẩm định, báo cáo, minh bạch thông tin và xin ý kiến đầu tư theo quy định của điều lệ quỹ.

Ông Lương Văn Thường thông tin, trong giai đoạn tới, Bộ KH&CN sẽ làm đầu mối lựa chọn các thành viên sáng lập có năng lực để thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm Quốc gia, đồng thời làm việc với các tỉnh, thành có nhu cầu như Hải Phòng, TPHCM, Cần Thơ để hướng dẫn thành lập Quỹ địa phương.

Song song, Bộ dự kiến xây dựng các văn bản vận hành chi tiết như điều lệ, quy chế đầu tư, tổ chức hội thảo phổ biến Nghị định và làm việc với các quỹ đầu tư quốc tế để thu hút hợp tác và vốn ngoại.