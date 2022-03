1 cặp đôi Vbiz bị 'tóm gọn' diện đồ đôi dạo phố

Your browser does not support the video tag.

Clip: "Tóm gọn" Puka và Gin Tuấn Kiệt hẹn hò ngoài phố, còn diện cả đồ đôi? (Nguồn: TikTok hautruongshowbiz).

Trong video được chia sẻ, cả 2 trò chuyện vô cùng thân mật. Không những thế, cặp đôi cũng lên chung một xe và ngồi ghế phía sau cùng nhau.

Thôi thì chuyến này hết đường mà chối cãi nhé Puka và Gin Tuấn Kiệt, công khai hẹn hò đi chứ dân tình nôn nóng lắm rồi đây!