1 bức ảnh 2 tâm thế: Chàng trai sống lay lắt cùng mẹ trong dãy trọ suốt 9 năm trời, giờ đã đưa bà đến một nơi không ngờ

Không phải thiếu gia “ngồi mát ăn bát vàng”, tuổi thơ của chàng trai này trải qua nhiều thăng trầm khiến nhiều người ngỡ ngàng. Thời gian gần đây, cái tên HURRYKNG (Phạm Bảo Khang, SN 1999) phủ sóng khắp “mọi mặt trận” từ âm nhạc cho đến thời trang. Mỗi khi xuất hiện, nam rapper đều thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ, được hô tên, được trở thành thần tượng mà nhiều người nhận xét là “con nhà người ta”. Tuy nhiên, trước khi đạt được những hào quang như hiện tại, HURRYKNG từng là một người rất tự ti, lúc nào cũng chỉ “cúi gằm mặt” khi bước lên sân khấu hay đến một sự kiện giải trí nào đó. Không những vậy, tuổi thơ, quá khứ của HURRYKNG cũng là một chuỗi những câu chuyện thăng trầm mà không phải ai cũng biết.

Rapper HURRYKNG Theo đó, HURRYKNG sống với mẹ chủ yếu từ nhỏ, gia đình không có điều kiện. Mỗi ngày, mẹ đi bán hàng ở chợ, “cân” thu nhập cho anh chàng đi học. Từ bé đến năm cấp 2, khoảng 9 năm, HURRYKNG và mẹ chỉ sống trong một dãy trọ nhỏ với giá thuê là 700k/tháng. Với mức giá này, căn phòng trọ nơi hai mẹ con sống qua ngày mọi thứ đều sập xệ, tồi tàn. Trong trí nhớ của nam rapper, phòng trọ 1 gác chỉ khoảng 8 - 10m2, không có tủ kệ gì nên đồ đạc đều treo trên tay nắm của cầu thang. Điện thì cúp liên tục, nước thì có rất nhiều phèn, luôn phải bọc nilon lại để lọc mới có để sinh hoạt. Tuy nhiên, dù điều kiện thiếu thốn nhưng HURRKNG cho hay mẹ là một người rất ngăn nắp, gọn gàng nên từ nhỏ anh chàng cũng đã học được tính cách này. Bên cạnh đó, HURRKNG chia sẻ vì nhà không có TV, nên mỗi ngày đều xem ké hàng xóm. Nhưng anh chàng cũng không dám bước vào trong mà chỉ ngồi ngay ngắn ngoài bậc thềm để xem. Món đồ chơi mà nam rapper có khi đó là một chiếc xe oto nhỏ chở ngói và cứ mỗi ngày đẩy qua lại trên hè. Ngày đó, có những hôm theo mẹ lên chợ đi bán, anh chàng thường chạy ra khu cư xá, nằm trong khuôn viên một công viên nhỏ để chơi cùng đám bạn “bụi đời”. Thế nhưng, điều đọng lại nhiều nhất trong trí nhớ của HURRYKNG chính là cảm giác nhìn những ngôi nhà to bự, bề thế xung quanh đó. Nhìn mọi người có một gia đình đầy đủ, có ô tô, cuối tuần cùng nhau đi du lịch, nam rapper ước ao về một ngày trong tương lai cũng sẽ được như vậy.

HURRYKNG hồi nhỏ và mẹ Đặc biệt, HURRYKNG từng khiến nhiều người nghẹn ngào, xúc động khi bày tỏ rằng có cuộc sống kinh tế không đầy đủ, thuộc tầng lớp thấp trong xã hội nên hai mẹ còn từng phải nhận không ít những sự đối xử không công bằng. Thậm chí, hai mẹ con còn từng nghe những lời miệt thị hay có những người không muốn liên can tới gia đình. Với tất cả những gì đã trải qua từ nhỏ, HURRKNG cho hay bản thân đã là một đứa trẻ hiểu chuyện. Nên dù rất quậy, rất nghịch nhưng khi nghe mẹ dặn trước mỗi giờ đi bán hằng rằng: “Phải ráng học cho tốt”, nam rapper cố gắng đảm bảo điểm số trên trường với 12 năm liền là học sinh giỏi. Không những vậy, chứng kiến sự vất vả, nỗ lực của mẹ và cả những thiếu thốn, bất công chính là động lực để HURRKNG cố gắng mỗi ngày, giúp cho cuộc sống hai mẹ con trở nên tốt hơn. HURRYKNG cho hay, may mắn của anh là được mẹ rất ủng hộ và tin tưởng. Nên mọi thứ trong cuộc sống, rapper Gen Z đều nghĩ về mẹ và muốn mẹ phải tự hào. Bước ngoặt của HURRYKNG có lẽ phải kể đến năm 2023 khi anh chàng thi Rap Việt mùa 3. Tại đây, nam rapper cũng không ngần ngại khoe về sạp “bán xu chiêng” của mẹ. Đó cũng là một trong những lý do mà HURRYKNG được nhiều người yêu thích bởi ngoài khả năng rap, anh chàng chưa từng chối bỏ quá khứ, luôn hãnh diện về nghề nghiệp của mẹ vì đã nuôi mình khôn lớn.

Mẹ luôn là người ủng hộ, tin tưởng vào mọi quyết định của nam rapper

Khoảnh khắc mẹ HURRYKNG (bên phải) có mặt tại sân vận động Mỹ Đình để chứng kiến sự thành công của con trai khiến nhiều người xúc động Song, cú hích thực sự của HURRKNG là trong năm nay khi anh tham gia Anh Trai Say Hi. Qua từng tập, rapper sinh năm 1999 có sự “lột xác” rõ ràng từ ngoại hình đến thần thái, phong cách trình diễn. Không còn nhút nhát hay rụt rè, HURRKNG giờ đã tự tin hơn rất nhiều mỗi khi bước lên sân khấu. Anh chàng cũng nhận nhiều lời khen bởi visual ngày càng thăng hạng và “lọt mắt” rất nhiều nhãn hàng thời trang, xuất hiện trên bìa tạp chí,... Cuộc sống hiện tại của HURRYKNG và mẹ đã phần nào ổn định hơn. Dù hiếm khi khoe về nhà cửa, thu nhập nhưng với tần suất làm việc, “chạy sô” như hiện tại, nhiều người tin rằng HURRYKNG đã có thể mua được những món đồ to lớn, xịn sò tặng cho mẹ. Ngoài ra, một điều khiến không ít những người theo dõi nam rapper từ lâu cảm thấy xúc động, tự hào chính là việc anh đã có thể đưa mẹ đến sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), ngắm con trai tỏa sáng với niềm đam mê và ở phía dưới là hàng chục nghìn khán giả đang hò reo, kêu tên HURRYKNG. Nhiều người cho rằng, khoảnh khắc đó với bất kỳ người làm cha, làm mẹ nào cũng đều sẽ thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, dù có thành công đến đâu, đứng ở vị trí nào, HURRYKNG vẫn khiến nhiều người nể phục vì anh luôn sẵn sàng nói về mẹ và “sạp xu chiêng”. Mới đây nhất, khi trở thành đại sứ trong một chiến dịch, nam rapper gây sốt khi viết rằng: “Nếu có một bảo tàng trưng bày những ‘vật phẩm hy vọng’, mình nghĩ phải có sạp xu chiêng của mẹ mình trong đấy”. Những lời giãi bày này của HURRYKNG nhanh chóng trở nên viral và cũng truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ khác nỗ lực hơn trong cuộc sống.

Nam rapper cũng luôn tự hào về mẹ, nghề nghiệp của mẹ

HURRYKNG ngày càng thăng hạng từ sự nghiệp đến nhan sắc