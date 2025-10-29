1 bệnh viện tại Đà Nẵng liên tục mổ cấp cứu giữa nước lũ bủa vây

Ngày 29-10, một thông tin lan truyền trên Facebook về tình hình tại Trung tâm y tế khu vực Duy Xuyên (TP Đà Nẵng) khiến nhiều người lo lắng. Trong đó có thông tin dầu chạy máy phát điện, nước uống, lương thực cạn kiệt.

Nước lũ bủa vây Trung tâm y tế khu vực Duy Xuyên.

Bác sĩ Trần Đỗ Nhân, Giám đốc Trung tâm y tế khu vực Duy Xuyên cho hay, ngay từ thứ hai đầu tuần, lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo dự trữ dầu, lương thực, nước uống.

Từ chiều thứ hai (27-10), nước lũ tràn vào bệnh viện gây mất điện. Các y bác sĩ nhanh chóng chuyển bệnh nhân lên các tầng trên. Với 200 lít dầu dự trữ, máy phát điện chạy liên tục đến nay để thực hiện các ca mổ cấp cứu.