1.458 lượng vàng Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc chiếm đoạt là bao nhiêu tiền?

Tối 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (trụ sở tại 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, quận Phú Nhuận) có đơn tố cáo bà Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc - có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp thông qua việc kêu gọi vốn đầu tư các dự án bất động sản, trong đó nổi bật là dự án tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 (cũ).

Công ty Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện pháp luật. Trong quá trình điều hành, bà Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để triển khai 2 dự án, trong đó riêng Indochine Tower nhận được 4,49 triệu USD (khoảng 72 tỷ đồng).